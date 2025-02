La hermana de la asesora imputada de Begoña Gómez era la coordinadora de la cátedra regalada a la mujer de Sánchez

La asesora imputada que no debía haber asesorado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez Rodríguez, se encargaba de llevarle los negocios a la mujer del presidente. Lo hacía pese a cobrar por el cargo de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, es decir, un cargo absolutamente oficial y regulado para asesorar al presidente, no a su cónyuge. Pero hay otra Álvarez, su hermana, Esther Álvarez Rodríguez, que casualmente era la coordinadora de una cátedra en la Complutense: de la cátedra regalada a Begoña Gómez tras llamar al rector de la Complutense a La Moncloa para que la nombrara directora de esa cátedra pese a no tener ninguna titulación universitaria oficial. La lista de cargos sigue. Y sigue en el Complutense y de la mano de las relaciones con Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ya ha imputado a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez que recaudaba dinero para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez. Para ella, el juez ha pedido "la obtención del registro de llamadas realizadas y recibidas por la Sra. Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a números vinculados al Sr. Barrabés y su grupo". Y es que Cristina Álvarez estuvo en múltiples ocasiones en la Complutense de la mano de la mujer del presidente, según la declaración del vicerrector Doadrio y llegó, incluso a reclamar patrocinios para los negocios de Begoña Gómez.

Negocios de Begoña

Pero ahí no acaba la relación de la mujer de Sánchez con la familia Álvarez. De hecho, la hermana, Esther Álvarez Rodríguez también acompañó en sus negocios a Begoña Gómez. Como puede verse en la fotografía que publica hoy Libertad Digital, la hermana de Cristina Álvarez fue nombrada coordinadora de la cátedra que le regalaron en la Complutense a la mujer de Sánchez. Todo un suma y sigue de cargos relacionados que han acabado en la Universidad pública Complutense.

De hecho, el listado de comparecientes en el Senado solicitado por el PP en el contexto de la comisión Koldo llegó a incluir a Esther Álvarez, precisamente por su condición de excoordinadora del máster de Transformación Social Competitiva que dependía de la cátedra de Begoña Gómez.

Esther Álvarez venía de trabajar en una escuela de negocios denominada IDE-CESEM, la misma en la que estaba su hermana Cristina antes de que la fichara Begoña para la Presidencia del Gobierno. Y las relaciones con la Complutense se intensificaron ya antes de que acabara también Esther en relación directa con los negocios de la mujer de Sánchez. El 10 de septiembre de 2019, ya con el PSOE en el poder, su escuela de negocios celebró públicamente y en redes sociales que el "@idecesem y @esgobiernoucm pondrán en marcha este noviembre un nuevo master en dirección #logística y #SupplyChain. Si quieres construir empresas más competitivas y eficientes, este es tu #master".

Relaciones con la complutense

Esther acabó en la cátedra -y en su "claustro de expertos" de Begoña Gómez, que, a su vez, depende de una división de la Complutense denominada Escuela de Gobierno UCM, un área cuyo logo en redes incluye la bandera LGTB y asegura que se dedica a la "formación de posgrado en habilidades directivas en el gobierno de las organizaciones".

El otro miembro destacado de ese claustro de élite era José Manuel Ruano -"director del máster de Transformación Social Competitiva"-. Ruano también tiene una historia. Él era también el codirector de la cátedra de Begoña Gómez —y no el director, pese a ser profesor titular de la Complutense— porque en la negociación oficial se decidió aupar al cargo de directora a la mujer del presidente pese a carecer de la más mínima titulación universitaria.

Ruano ha tenido una actividad asesora que le ha ligado a innumerables sedes políticas, entre ellas, la fundación del Gobierno de Pedro Sánchez que ha acabado vinculada al caso Tito Berni.

El CV recogido en la propia Universidad Complutense detalla su paso por estas entidades. "José Manuel Ruano de la Fuente es profesor Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte docencia en el Grado de Gestión y Administración Pública y en el Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor visitante en varias Universidades europeas y americanas". Pese a ese CV se decidió ponerlo por debajo de la mujer del presidente.

Pero, al margen de ello, lo cierto es que la cercanía de este codirector a la Administración es obvia: "Ha desempeñado varios cargos de gestión académica universitaria, entre ellos el de vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (2002-2006) y director del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación (2015-2017). Desde 2010 es coordinador del Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública de la UCM".

Misiones internacionales

Además, "durante años ha participado en numerosas misiones internacionales de reforma del Estado en Europa oriental (Polonia, Rumania, Ucrania), Asia (China) y Latinoamérica (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil y República Dominicana)", en las que ha trabajado para distintas entidades. Entre ellas, "la Unión Europea, el Banco Mundial, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España y la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia".

Efectivamente, el desglose de los contratos o asesorías en los que ha trabajo su equipo dejan constancia en los años 2019 y 2021 de tareas para la "FIIAPP". ¿Y qué es FIAPP? Se trata de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, una entidad que apareció vinculada en el caso Mediador o caso Tito Berni. La Guardia Civil requirió información de los contactos de la trama del Tito Berni con una fundación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez. Y era esta: la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).