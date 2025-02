La madre de un Guardia Civil asesinado en Barbate: "Aún espero el pésame de Sánchez, como hizo con Bildu por un etarra"

La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate hace casi un año, Paqui Gómez, ha criticado a Pedro Sánchez por no haberle dado el pésame, mientras que sí expresó sus condolencias a Bildu por la muerte de un etarra. "Aún espero el pésame de Sánchez, como hizo con Bildu por un etarra", ha asegurado en declaraciones a El Español.

Un año después del asesinato, Paqui vive rodeada de recuerdos de su hijo. En la entrada de su casa hay un pequeño altar con una fotografía de Miguel Ángel y dos velas encendidas. En el salón guarda sus medallas, más fotos y otra vela que nunca se apaga. La madre del Guardia Civil ha explicado que no ha tenido duelo por su hijo. "El duelo vendrá cuando se haga justicia. Hasta entonces, mi propósito en la vida es únicamente ese".

"Se pretende actuar contra los narcos sin herramientas"

El día de la tragedia, la plana mayor de la Guardia Civil y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaban en Algeciras, presentando el balance anual del Plan Especial de Seguridad. En relación a esto, Paqui es contundente con el Gobierno, afirmando que "la mano ejecutora fue la narcolancha", pero denuncia las pocas herramientas que tiene la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico: "Se pretende actuar contra los narcos sin herramientas, mientras ellos, conscientes de de las carencias que sufren los agentes, se burlan de ellos día tras día."

La madre del guardia civil ha explicado como "al poco tiempo de morir mi hijo, estrenaron una lancha "superguay" para la zona de Conil, Barbate, Chiclana y ya está estropeada. El dinero aquí se va para Marruecos", ha denunciado.

Desde que se desmayó en la puerta de su casa hasta la capilla ardiente y el entierro, Paqui no recuerda todo y tiene lagunas, algo que "dice mi psicóloga que es normal". Sabe que su familia se enteró antes que ella de la muerte de su hijo. "Desde las 9 estaba en las noticias. Ya había vídeos. Pero nadie me quiso decir nada. Mi hermana dio la orden de que no me llamaran", ha explicado.

Marlaska señalado

En la capilla ardiente, instalada en la Comandancia de Cádiz, el ministro Marlaska le dio el pésame. "Por desgracia. Yo no estaba bien. Si lo hubiera estado, no lo habría consentido", ha detallado. También ha exigido al ministro que "cuide de sus guardias civiles, que salen de sus casas y no saben si van a volver". Con ironía, ha sentenciado que "al final, va a resultar que mi hijo se mató solo"

El marroquí Karim El Baqqali, acusado de pilotar la narcolancha, y otros dos de sus ocupantes, Yassine E.M y Mohamed L.M., están en prisión desde que el pasado otoño se entregaran, tras estar fugados siete meses. Falta un cuarto implicado, aún fugado y en paradero desconocido. Se les imputan dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.