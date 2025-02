El PP mantiene su apoyo a Mazón pese al cambio de versión sobre su llegada al Cecopi

El Partido Popular muestra su apoyo al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que esta mañana ha reconocido que llegó al Cecopi la tarde del 29 de octubre a las 20,28, cuando siempre había defendido que lo hizo "pasadas las 19,30". Un cambio de versión que el presidente del Gobierno no interpreta como tal, asegurando que "las 20,28 es después de las siete y media, es un hecho fáctico".

En estos términos se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de que se conociera que el Gobierno valenciano trasladó a la juez de Valencia que investiga los hechos que no estaba en el Cecopi a las 20,11, momento en el que se envió la alerta Es-Alert a la población. "¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en las Cortes valenciana, no he cambiado de versión jamás", ha dicho Mazón, visiblemente enfadado. "Ya está bien de tanta mentira, ya está bien" ha dicho.

La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, confirmaba la información dada a la juez en un intento por señalar que la delegada del Gobierno, Pilar Bernanbé, mintió cuando dijo que se esperó a Mazón para enviar la alerta, ya que su llegada al Cecopi a las 20,28 demostraría que no es así. Esto motivaba las preguntas de la prensa a Mazón, que confirmaba la información sin percatarse de que esta versión contradecía lo dicho hasta ahora, ya que supuestamente había llegado "pasadas las 19,30".

Fuentes de la dirección del PP defienden, en línea con lo dicho por Mazón, que esto no es un cambio de versión y que el presidente valenciano no mintió. El vicesecretario del partido Juan Bravo decía también en los pasillos del Congreso que "Mazón explicó que no es parte del Cecopi y los que forman parte de él no estaban". Al ser preguntado por si Génova mantiene el apoyo cerrado al presidente valenciano, Bravo respondía "por supuesto, por supuesto", poniendo en valor que "ha dado la cara, ha dado explicaciones y ha ligado su futuro a la reconstrucción".