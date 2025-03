María Blasco y su mujer, una periodista de 'eldiario.es', acosan a la crítica de 'ABC' en ARCO: "Pasé miedo real"

A finales de enero, el patronato del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) cesó a María Blasco, directora científica del centro, alegando que "existe un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia como es el CNIO". La destitución de Blasco, que llevaba en el cargo catorce años, se debió a la cascada de irregularidades desveladas por el diario ABC. El 28 de diciembre de 2024, la crítica de arte Marisol Salanova criticaba en un artículo la gestión de CNIO Arte y el desvío de fondos para investigar contra el cáncer a la compra tendenciosa de obras de arte.

Este miércoles, primer día de ARCO 2025, Blasco, su pareja, la periodista de eldiario.es –dirigido por Ignacio Escolar– Ruth Toledano, y la artista Sandra Paula Fernández acosaron, insultaron e intentaron agredir a Salanova que, en la noche de este jueves, detalló la tan lamentable experiencia en La noche de Dieter de esRadio.

Salanova arrancó su narración tildándola de "muy desconcertante" y lamentando la "especial inquina por los medios que fueron los primeros en destapar ese asunto": "Yo no era consciente, ni siquiera le ponía cara a Ruth Toledano; a su mujer, María Blasco, sí le ponía cara, pero no sabía que estaban casadas. No la vi venir".

La crítica se plantó en ARCO "para cubrir una parte de la feria de ABC" y, al pasar el control de seguridad, "aparecieron unos galeristas, un galerista me dio dos besos, y entonces, una señora que estaba detrás de él, me agarró del brazo, me agaché, porque soy muy alta, y le dije: "Hola, perdona, no te recuerdo…", y me dijo: "No, no te voy a dar dos besos: tú eres una hija de puta". Yo, de verdad, pensaba que era una broma o que me estaba confundiendo con otra persona".

Toledano, con los "ojos desorbitados", le dijo a Salanova: "Tú te metiste con mi mujer y le quitaron el CNIO, yo soy la mujer de María Blasco". Acto seguido, le apretó el brazo "y levantó el otro brazo para agarrarme de la cabeza". La crítica le dijo que le estaba haciendo daño, intervino el personal de seguridad y una chica de un stand colindante le cogió de la mano, la pasó y la tranquilizó y le preguntó si conocía a esa persona.

Al poco, Salanova se encontró con el director de ABC Cultural, Jesús García Calero, acudió a la caseta de ABC, "pero no fui consciente de que continuaba detrás de mí esta señora": "Pasaron varias horas y volvió a arrinconarme".

"Pasé miedo real, miedo físico"

Toledano y Blasco volvieron a atacar a Salanova. En esta segunda ocasión, sumaron a Sandra Paula Fernández y, aprovechando que la atención y la seguridad se volcaron en la visita de los Reyes, no desperdiciaron "un momento perfecto": "Me dijeron que lo iba a pagar, que no pusiera una denuncia. Lo que pasa es que enseguida aparecieron los editores y grabaron con el móvil".

"Pasé miedo real, miedo físico", ha confesado Salanova: "Es un choque de realidad: no es que te insulten en redes, es que intentan agredirte físicamente y ves el odio en los ojos de otra persona".

Finalmente, a la crítica la tuvieron "que escoltar hasta el taxi porque me continuaban rondando": "Seguían tras de mí las tres taradas". Este jueves, habló con su abogado y han decidido estudiar el caso: "Es más grave de lo que estaba pensando y siembra un precedente. También es un ataque contra la libertad de expresión y el pensamiento crítico".