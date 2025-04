Un "resignado" Bolaños trata de alejar la sombra de malversación sobre Begoña y Moncloa la de tráfico de influencias"

Miércoles de pasión en Moncloa. A partir de las 10:30, el magistrado Juan Carlos Peinado volverá a entrar en el complejo gubernamental para hacer un interrogatorio. Si hace unos meses, en agosto, fue a Pedro Sánchez, ahora será al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para preguntarle por la contratación de la asesora Cristina Álvarez que, como ayudante de la mujer del presidente del Gobierno, acabó coordinando labores relacionadas con el máster de Gómez en la Complutense. Lo que podría suponer un delito de malversación de caudales públicos.

La sensación más extendida en el Gobierno es la de "resignación" ante la declaración de Bolaños. Lo que sí esperan es que, en esta ocasión, no se vuelva a filtrar el vídeo con la declaración del ministro, como sucedió con la de Sánchez. De lo que no quieren hablar es de una posible imputación de Bolaños si Peinado no se da por satisfecho con su declaración o descubre que el ministro de Presidencia conocía las labores de Álvarez en los negocios privados de Gómez.

En el Gobierno han aprendido de la declaración de Sánchez y en esta ocasión han autorizado que Peinado venga en un vehículo oficial, en vez del suyo personal o el del juzgado, porque así "es más fácil" la entrada en la Moncloa. Lo que quieren evitar es una gran expectación a las puertas del Palacio, ya que Peinado irá al edificio del ministerio de Presidencia para interrogarle.

Para preservar al ministro, este martes, Bolaños no salió a la sala de prensa de La Moncloa tras el Consejo de Ministros pese a que se aprobó el Plan Normativo Anual que contiene de 199 propuestas para este 2025. La ausencia fue relevante ya que el ministro de Presidencia siempre comparece cuando se da luz verde a este planning.

De la malversación al tráfico de influencias

Este no es el delito que acecha a Gómez. El magistrado le investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En los últimos días, un informe de la UCO señala que hubo una conversación entre Víctor de Aldama y Koldo García sobre el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Según la comunicación intervenida al "nexo corruptor", el empresario estaría "muy jodido" con el rescate de Air Europa y se habría "buscado la vida" al "llamar a Begoña".

En el Gobierno siguen centrados en alejar la imagen de una nueva imputación sobre Begoña Gómez. "El expediente está limpio de polvo y paja", reiteran en el Ejecutivo donde recuerdan que también se les acusó de privilegiar a la aerolínea Plus Ultra. Este pasado viernes, a Pedro Sánchez le preguntaron en Pekín por si su mujer había intermediado en el rescate de Air Europa. "No, en absoluto", respondió el presidente. Un cierre de filas sobre Begoña Gómez que implica al jefe del Ejecutivo, a ministros y también a la cúpula del Gobierno.