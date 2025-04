El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado en una entrevista concedida este martes a Es la mañana de Federico de esRadio que Pedro Sánchez no haya "dado ni media explicación" sobre el apagón masivo del lunes, que dejó a España y a Portugal sin luz durante horas: "El Gobierno está absolutamente sobrepasado, desarticulado y, probablemente, sin entender lo que pasa".

El líder de la oposición ha dicho que aún no ha conseguido hablar con el presidente del Gobierno: "La verdad es que no. Ayer llamamos a Moncloa aproximadamente a las 13:25. Le mandé un SMS al presidente a las 13:30. No hemos tenido ninguna información. A las 16:50, aproximadamente, hice unas declaraciones en Valencia, porque había compañeros suyos que querían conocer nuestra postura. Parece que, a partir de las 17:00, el presidente intentó contactar conmigo, pero yo, como muchos ciudadanos, no tenía cobertura. Después, a las 18:00, me puse al lado de un fijo y tampoco pudimos contactar. A las 20:00 le envié un whatsapp para decirle que seguía a su disposición. Es verdad que entre las cinco y las seis de la tarde, Bolaños contactó con Tellado y tuvieron comunicación". En cambio, "sí pude contactar con la mayoría de los presidentes del PP".

Feijóo ha señalado que, con el apagón, "ha habido un apagón eléctrico, un apagón de comunicaciones, algo excepcionalísimo", y ha denunciado que, "veinte horas después, no tenemos ni un amago de explicación: qué ha pasado, cuáles son las causas, quiénes son los responsables, si hay posibilidad de que se pueda volver a producir…", etcétera.

El presidente del PP ha remarcado que "la radio ha sido la única posibilidad de conectividad" y que "no hay ningún español que sepa qué es lo que ha pasado en su país": "Veinte horas después, es imposible de explicárselo a nadie. En las próximas horas, vamos a recibir en torno a trece o catorce primeros ministros europeos. Va a ser difícil explicarles esto. Ayer pude hablar con el primer ministro portugués, no tuve ningún problema para llamarle y conectar con él. Me explicó lo que ustedes saben: el fallo provenía de la interconexión española, ha hecho caer la red en Portugal y estaba intentando restablecer la energía en Portugal. Hemos acreditado que tenemos una España ejemplar y un Gobierno sobrepasado".

Cero coordinación

Feijóo ha pedido no desmantelar las nucleares: "Si después de lo de ayer, el Gobierno no rectifica y prorroga la vida útil de las centrales nucleares, estamos en un disparate elevado a la enésima potencia". El presidente del PP ha destacado que "tenemos mucha energía renovable, y eso es bueno, pero la energía renovable es oscilante", y ha criticado que "nuestro sistema energético se está utilizando con una enorme carga ideológica sin tener en cuenta el aspecto tecnológico".

El líder de la oposición entiende que "los accidentes pueden ocurrir, pero el Gobierno tiene que estar al frente, y la tutela de los servicios públicos, en un supuesto de excepcionalidad, le corresponde al Gobierno: ‘Ayer hemos vuelto a ver cómo el Gobierno le ha dicho a las CCAA: "La que quiera, que pida el episodio 3 de Emergencia Nacional’. ¿Cómo es posible trocear la Emergencia Nacional?".

Feijóo ha recordado que este lunes tuvo una videoconferencia con los presidentes autonómicos en la que participaron "el consejero de Presidencia de la CAM, el de la Comunidad de Aragón, posteriormente se incorporó el presidente de la Comunidad de Aragón, el de Valencia, el de Murcia, el de Galicia, la vicepresidenta del gobierno cántabro, el vicepresidente del canario". Cuando les preguntó "a vosotros, ¿quién os está coordinando? ¿No habéis analizado la situación con el Gobierno, con un único bando?", la respuesta que le dieron fue "no".

"El Gobierno está absolutamente sobrepasado, desarticulado y, probablemente, sin entender lo que pasa. Pero Red Eléctrica Española es una empresa cuyo presidente es elegido por el presidente del Gobierno", ha concluido.