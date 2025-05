Tras el revuelo originado por la publicación en el diario El Mundo de los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos —en los que no solo se percibe la estrecha relación entre ambos, sino el marcaje que hacían a los barones críticos—, el exministro ha querido dar su versión de una filtración que, a todas luces, apunta a él mismo. En declaraciones a El Periódico, el hoy imputado sugiere, sin embargo, que la fuente sería la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ya que, según explica, dichas conversaciones estaban guardadas en dos discos duros que, tras su mudanza, se habían quedado en casa de su asesor, Koldo García.

Lo más sorprendente, no obstante, es la explicación que esgrime para justificar que conservase los mensajes que ahora han salido a la luz. "Guardo muchas cosas, y mi intención era escribir mis memorias en un futuro. He vivido momentos históricos y por eso lo he guardado", se justifica Ábalos, que niega que los haya guardado para cualquier otro fin, como un posible chantaje. "Jamás se me ocurrió que fuera a vivir lo que estoy viviendo", ha lamentado.

De acuerdo con su versión, tras su última mudanza, los discos duros se habrían quedado en casa de Koldo sin que ni si quiera él mismo fuera consciente de ello: "Yo no sabía que lo tenía". De hecho, asegura que los ha estado buscando "como loco", pero no por las conversaciones con Sánchez, a las que resta cualquier valor, sino por las fotografías personales que también conservaba en ellos. "Ahí está la vida de mis hijos pequeños. Todo el recorrido de sus vidas está ahí, desde que nacieron", apunta.

Respecto al contenido de los mensajes publicados por el diario El Mundo, el exministro niega que tengan ningún valor, ni a nivel judicial, ni a nivel político: "Estoy muy cansado de las filtraciones, y me sorprende que estas hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido. No son incriminatorias hacia nadie, y ni siquiera afectan a la reputación de nadie".

Los mensajes de la polémica

En la remesa de este lunes, los mensajes revelan la estrecha relación que el presidente del Gobierno mantenia con el hoy imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. "He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad", le decía Sánchez, tras rescatarle para las elecciones de 2023.

Sin embargo, lo que más revuelo ha originado han sido los mensajes y, sobre todo, las´órdenes que el presidente le daba en 2020 como secretario de Organización, hablando de los barones críticos en un tono totalmente despectivo: desde "llamad al petardo este", en referencia a Javier Lambán, a que dejen "de tocar los cojones", en alusión a Emiliano García Page, tras una entrevista que tachaba de "vomitiva". en la que el presidente de Castilla-La Mancha criticaba sus decisiones al frente del PSOE.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.