Pegasus y los whatsapps de Ábalos prueban la vulnerabilidad del móvil de Sánchez

Un veterano socialista frunce el ceño cuando se le pregunta por las continuas filtraciones o robos de datos del móvil de Sánchez y sentencia: "A Rubalcaba no le hubiese pasado". El que fuera ministro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero siguió anclado a un viejo Nokia mientras todos se pasaban a los smarphones de los cuales siempre renegó mientras estaba en política. Analógico por decisión propia, el exministro de Interior y exsecretario general del PSOE apenas coqueteó con los SMS, consciente de que dejaban huella, y siempre prefirió las llamadas.

Sánchez ha sido todo lo contrario. Adicto a su Iphone, el presidente del Gobierno sólo cambió de número de teléfono en 2023, sin que se hayan aclarado los motivos, aunque ya tenía motivos de preocupación. El 19 de mayo de 2021, le sustrajeron 2,57 GB gracias al programa Pegasus. Se trataba de mensajes, imágenes y documentación.

En cambio, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sólo le extrajeron 9 mb pese a que su terminal también estaba infectada. Unos días más tarde, el 31 de mayo de 2021, al presidente del Gobierno le volvieron a robar 130 MB. El Gobierno aireó en 2022 que alguien les había espiado y se habían llevado información del móvil presidencial pero nunca aclararon quién fue y con qué objetivo. Teniendo en cuenta que este programa informático israelí sólo se encuentra disponible para Gobiernos, el cerco se estrecha a algún país con algún tipo de interés en espiar al jefe del Ejecutivo español.

Pese a la severa advertencia del robo de información, Sánchez no cambió de estrategia y, como se comprueba en los Whatsapp con Ábalos, el presidente del Gobierno siguió comunicándose con normalidad hasta 2023. Los mensajes sólo se interrumpieron durante unos meses tras la salida del exministro del Gobierno.

En junio de 2023, por ejemplo, Ábalos le felicitó por su entrevista en El Hormiguero. Un mes más tarde, tras compartir el exministro una intervención suya en el programa laSexta Xplica, Sánchez le reconoció que "la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo".

En el Ejecutivo reconocen que es "preocupante" que "se vean tus conversaciones privadas". La cuestión es cómo Sánchez siguió confiando en sus comunicaciones tras su robo de información y si, en alguna ocasión, alguien le ha podido chantajear por sus conversaciones privadas. Sólo se limitan a negar que haya recibido algún chantaje, ni de Ábalos, ni de algún otro país.

Otros, en el PSOE, admiten que no saben "qué quiere Ábalos" pero no creen que su ex secretario de organización esté presionando en la sombra para obtener algún beneficio. Un argumentario que se desbarata al ver que Ábalos reconoce que ha filtrado parte de