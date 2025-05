La Policía implica en una trama de narcotráfico a un líder del PSOE afín al ministro Ángel Víctor Torres

Un nuevo escándalo salpica al PSOE y al ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Según desvela el diario El Mundo, la Policía Nacional ha situado en el centro de una organización vinculada al narcotráfico al ex presidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, el socialista Gustavo Matos. El informe de asuntos internos revela que Matos medió entre la cúpula criminal y la Delegación del Gobierno para frenar las inspecciones en los clubes cannábicos del sur de Tenerife que operaban, según los investigadores, como tapaderas en el tráfico de cocaína y heroína "a todas horas".

Además de desempeñar sus funciones en el parlamento canario, Gustavo Matos es miembro de la Ejecutiva del PSOE en las islas y es persona de confianza del actual ministro Ángel Víctor Torres, actualmente retirado de la vida política para tratarse de un cáncer de próstata.

Las diligencias mantienen imputado a Francisco Moar, el jefe policial que dirigió el caso Mediador hasta que fue apartado por mala praxis, y al que fuera jefe de Seguridad Ciudadana, David Izquierdo, por dar protección a la red criminal.

Los clubes son propiedad del libanés Mohamed Derbah, fundador del partido Fuerza Canarias y en prisión desde el pasado 1 de mayo por estos hechos.

En el informe de Asuntos Internos se detalla cómo Matos se ofrece a ser el enlace entre Derbah y los políticos asegurando que va a hablar con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con el subdelegado, Jesús Javier Plata Vera, para que las inspecciones finalicen.

En los distintos informes detallados por la Policía se detalla cómo el PSOE naturaliza el delito ante los planteamientos realizados por el libanés: "Mohamed Derbah revela al político su papel en el tráfico de estupefacientes del sur de la isla, dejando claro que tiene varios clubes suyos y el resto protegidos por él, que por la presión policial no puede funcionar, explicando su poder y su influencia de tipo mafioso y por medios violentos, a lo que el político se muestra dispuesto a ayudar mediante sus contactos en la Delegación del Gobierno". "Dame un par de días", propone Matos para solucionar el problema.

En ese encuentro entre Matos y Derbah, el socialista le ofrece hablar con el delegado y subdelegado del Gobierno en Canarias para tratar de detener las inspecciones en sus clubes cannábicos. Y se resalta la forma de intimidación del libanés con la quema de coches: "En caso de no cesar las actuaciones en curso, 'se van a producir muchos incidentes'".

Por último hablan del interés de inversores en implatar cultivos de marihuena para hacerlas "pasar por plantaciones legales para uso terapéutico". A lo que el socialista le responde, con interés, que "es el negocio del siglo". "Sus frases parecen ser una insinuación para realizar entre ellos este negocio", según avanzan los investigadores.

Comunicado de Gustavo Matos

Canarias7 ha publicado un comunicado del propio Gustavo Matos en el que desmiente la información publicada este martes. En él dice que no ha mantenido "ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo" con Mohamed Derbah y que su relación "se ha limitado a una relación de cordialidad derivada de amistades comunes, en el ámbito empresarial y social de la isla de Tenerife, sin que haya existido nunca entre vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica, contractual o de otra naturaleza".

Además dice que le trasladaron "una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos o de actuaciones irregulares por parte de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía" por lo que mantuvo "único y breve encuentro" con Derbah y su abogado en el que le "mostraron algunas supuestas pruebas de dichas conductas irregulares o presuntamente delictivas por parte de supuestos miembros" de la Policía.

Como consecuencia de eso, según él, se comprometió a poner los hechos "en conocimiento de las autoridades correspondientes dependientes del Ministerio del Interior", es decir, al subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y le informaron de que "esos hechos ya estaban siendo investigados".

Termina el comunicado diciendo que lamenta "la filtración interesada y sacada de contexto que se ha hecho del contenido de unos autos que desconozco y que previamente no se me haya dado la posibilidad de escuchar mi explicación con el único ánimo de perjudicar mi imgen", por lo que este miércoles dará una rueda de prensa para dar explicaciones "con la tranquilidad de no tener ninguna participación en los hechos".