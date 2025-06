Esperanza Aguirre advierte sobre el rumbo del Gobierno: "Quieren convertir a España en la Venezuela de Europa"

Esperanza Aguirre ha reaparecido con fuerza en la escena política con motivo de la publicación de su nuevo libro, Una liberal en política. Porque lo que funciona es el liberalismo (Ed. Deusto), en el que repasa su trayectoria y defiende los principios liberales como base del progreso. Durante una entrevista concedida a La Trinchera de Llamas, en esRadio, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no ha escatimado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de estar liderando "un cambio de régimen" y de "socavar las bases de la democracia liberal".

"El proyecto de Sánchez no es otro que convertir a España en la Venezuela de Europa", aseguró Aguirre, denunciando un proceso de concentración de poder que, a su juicio, se sustenta en la alianza con partidos cuyo objetivo es "romper España". Para la dirigente popular, la reciente aprobación de la ley de amnistía no es más que un paso más en ese camino: "Después de la amnistía vendrá el referéndum, que dirán que es consultivo, pero que por supuesto servirá para legitimar la ruptura".

Aguirre mostró especial preocupación por la erosión institucional y el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial. "Si sólo instruyen los fiscales, se instruirán solo las causas que interesen a Pedro Sánchez", advirtió, en referencia a la propuesta del Gobierno de limitar el papel de los jueces en la fase de instrucción penal. También criticó con dureza la posible prórroga del mandato del fiscal general del Estado, sobre el que pesa una investigación judicial: "Es posible que, en ese momento, esté en el banquillo de los acusados".

Medios pautados

Una de las claves que, en opinión de Aguirre, explica la resistencia electoral del PSOE pese a los escándalos y el deterioro institucional, es el control de los medios de comunicación. "Tiene comprados a un montón de medios. Yo no los llamaría medios de comunicación, sino medios pautados", afirmó, aludiendo a la práctica de financiar con dinero público a determinados canales informativos.

La exlíder del PP madrileño también se refirió al papel de la oposición y pidió mayor contundencia. "Tenemos que denunciar en todos los foros que esto no es solo un mal gobierno: es un cambio de régimen", reclamó. Para Aguirre, es fundamental que el Partido Popular reaccione con una propuesta política estructurada y clara. En este sentido, planteó que el partido conforme un shadow cabinet o gobierno en la sombra, como ocurre en el Reino Unido, para que cada área de gobierno tenga una voz visible y preparada.

Autocrítica al PP

Aguirre no rehuyó la autocrítica. Recordó que durante la mayoría absoluta del PP con Mariano Rajoy no se derogaron leyes clave del socialismo ni se aplicó el programa electoral prometido. "Subimos los impuestos cuando dijimos que los bajaríamos. No tocamos la Ley de Memoria Histórica. No hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer", lamentó.

Con todo, se mostró convencida de que hay espacio para una alternativa política ilusionante basada en dos grandes principios: "España y libertad". Aguirre denunció la pérdida de visibilidad del patriotismo, criticando que "parece que se ha vetado la palabra ‘España’, sustituida por expresiones como ‘este país’ o ‘el Estado español’". En cuanto a la libertad, la exdirigente popular defendió una profunda revisión del marco normativo: "Nos están intentando arrebatar la libertad a base de regulaciones absurdas y contraproducentes".

El libro de Aguirre, presentado como una defensa sin complejos del liberalismo político y económico, ya está disponible en librerías. En él, además de repasar su carrera pública, aborda los desafíos del presente con un mensaje claro: "Sí hay esperanza para España", pero exige ideas, convicción y coraje político.