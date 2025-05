La presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para presentar su libro de memorias políticas Una liberal en política. Por qué lo que funciona es el liberalismo. Un texto que cuenta con el prólogo de su sucesora, la actual presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.

Aguirre ha contado el "mayor error" de su "vida política" cuando era ministra de Educación de José María Aznar a finales de los años noventa. La también expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid y referente del ala liberal del PP ha explicado que la presión de los nacionalistas catalanes junto al PSOE acabó con ese proyecto "de mejora de la enseñanza en Historia, Geografía, Literatura y lenguas clásicas que no hizo el ministerio sino la Fundación Ortega y Gasset y que se lo encargó a los mejores catedráticos". Consistía en un "Real Decreto de Humanidades, que establecía las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer cualquiera que sea el lugar del territorio donde resida".

"Era un Gobierno en minoría y yo era una jovenzuela sin experiencia que no había visto todo lo que ha pasado en las votaciones del Congreso hasta hoy. Pensé si el Congreso de los Diputados en una democracia parlamentaria vota en contra y dice que lo retire. Lo retiré a pesar de que Aznar lo apoyaba. Lo que hubiera cambiado", si ese proyecto hubiera salido adelante. "Fui ministra de Educación y no pude hacer casi nada", ha destacado.

Ha recordado algunos momentos claves de su vida en política como lo que sucedió en el Congreso del PP en Valencia en 2008 cuando Mariano Rajoy salió reforzado como líder del PP. Ha dicho que ella en ese congreso no se "podía presentar" y que después de las elecciones generales de ese año en "la noche electoral parecía que Mariano Rajoy se iba a retirar". Ella no considera "que fuera un error" no haber dado la batalla contra Rajoy y ha recordado que "después de eso el partido seguía unido y ganamos en 2011".

Ha lamentado que en esas elecciones "nos dieron 186 escaños, lo que nunca ha tenido la derecha en democracia" y "el grandísimo error fue no cumplir el programa electoral". Que Rajoy se centrara "en la economía" fue "un paliativo". En este sentido cree que lo mejor hubiera sido que viniesen a España "los hombres de negro" que sí que fueron "a Irlanda y Portugal. Les hubieras podido echar la culpa de los recortes. Fue un craso error ocuparse de la economía, no acabar con la Ley de Memoria Histórica y no volver a poner el Plan Hidrológico Nacional". La expresidenta madrileña ha destacado que de esos errores llegamos a la actualidad. En este sentido, ha señalado que "toda la legislación vigente en España es socialista y comunista" y de Pedro Sánchez ha indicado que "cuando llegó yo estaba convencida de que era socialdemócrata" y ahora "se ha imbuido de toda la doctrina del socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que el comunismo".

Los desengañados que no votarán nunca al PP

Esperanza Aguirre ha comentado que muchos de sus compañeros del PP no han seguido la senda liberal que abrió la Comunidad de Madrid durante su mandato y que ahora sigue Isabel Díaz Ayuso y ha puesto de ejemplo la libertad de horarios comerciales o la "libertad de elegir hospital o médico". Ha dicho que muchos dirigentes del PP "han copiado lo de los impuestos, pero no el resto".

Ha criticado que algunos dirigentes actuales como el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, al que admira "muchísimo", hayan pedido un giro a la izquierda para captar a los socialistas desencantados con el sanchismo. Esperanza Aguirre ha asegurado que tiene "muchos amigos socialistas desengañados, pero ninguno va a votar al PP". Sobre las encuestas que dan una mayoría a PP y Vox de cerca de 190 escaños ah dicho que no se fía "ni medio pelo" y ha recordado que "así estábamos en julio de 2023" antes de las últimas elecciones generales.

Pacto PP-Vox

Esperanza Aguirre se ha mostrado partidaria del pacto PP-Vox porque ambos partidos deben "tener claro lo importante": "Que salga Sánchez". La expresidenta de la CAM ha contado que "la última vez que estuve con Feijóo me dijo que tenía buena relación con Abascal, y creo que es verdad", y ha recordado que, "en lo fundamental", ambas formaciones "estamos de acuerdo": "¿O es que no estamos de acuerdo en la defensa de la libertad, de la propiedad, de la unidad de España…? Bueno, en lo de la libertad, no tanto".

"Me entusiasma Tellado"

Aguirre ha urgido al PP a formar "un gobierno en la sombra: "Salen estos ministros diciendo barbaridades, como por ejemplo, el de Transportes, ‘es el mejor momento del ferrocarril’, y ¿tú sabes quién es el portavoz del PP en Transportes?". En su opinión, el partido debe "llevar todas las leyes ya escritas, y con memoria económica". "Tendríamos que tener un equipo ya preparado de gente", ha insistido.

Sobre el equipo de Feijóo, la expresidenta regional ha señalado que "del núcleo gallego me entusiasma Tellado, que es lo mejor de lo mejor". Además, ha destacado que "las dos intervenciones liberales que más me han gustado de Feijóo han sido en Vivienda y en Energía".

Casado, Feijóo y Mazón

Aguirre ha dicho que su "mayor decepción en política ha sido Pablo Casado, sin duda". "Pero bueno", ha continuado, "está muy contento ahora, me alegro mucho por él, está en un fondo". La expresidenta de la CAM ha explicado que le invitó "a comer después de que se hubiera ido": "Comí con él en junio, y le dije: ‘Pero Pablo, ¿cómo es posible que le dieras todo el poder del partido a una persona?’. Y me dijo: ‘No, es que esto lo había hecho y tal…’. No le parecía que fuera un craso error, a mi juicio".

En su opinión, "Feijóo es el líder que el partido necesita": "Vino en el momento más delicado y más negativo que he conocido en el PP, y conste que llevo 42 años en el partido. Nunca hemos tenido un momento tan difícil como el que tuvimos cuando Pablo Casado decidió que lo mejor para el partido era llamar ‘corrupta’ a Ayuso".

Además, se ha referido al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón: "La dimisión es una cuestión personal y yo creo que Mazón tendrá clarísimo lo que tiene que hacer. Él no lo tiene fácil, no tiene mayoría absoluta". Aguirre ha apuntado que "parece que no va muy bien la reconstrucción, pero no por la autonomía, sino porque no llegan los fondos del Estado". Finalmente, ha lamentado "que no haya un portavoz de Aguas en el PP".