Espinosa de los Monteros señala por qué Sánchez sigue en Moncloa: "La culpa es de los que no somos de izquierdas"

El exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a llamar a la unión del centro-derecha, al que ha culpado de la permanencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa; ya que las formaciones políticas que lo forman, según ha dicho, no son capaces de ilusionar y convencer a la ciudadanía. "La culpa es de los que no somos de izquierdas", ha explicado antes de llamar a crear una coalición "reformista" que cambie la situación y consiga convencer a los ciudadanos.

"La culpa es nuestra, tenemos dos años para prepararnos para las siguientes elecciones, porque no va a haber adelanto electoral; y crear una alianza a la que no le pongo nombre y que, con un espíritu reformista, ilusione a la ciudadanía y gane", ha explicado el exdirigente del partido presidido por Santiago Abascal en el acto llamado ¿Qué futuro le espera a España?, que ha sido organizado por la Fundación Internacional de la Libertad en la Asociación de Prensa de Madrid.

En este foro, del que también han formado parte la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera; Espinosa de los Monteros ha hecho un símil futbolístico para explicar la torpeza de la oposición asegurando que, aunque Sánchez "haga trampas" como lo haría un árbitro "pitando un penalti que no era", el centro-derecha tiene "delanteros que fallan goles". "Si hubiéramos metido tres goles más que ellos no estaríamos hablando del penalti mal pitado", ha aseverado.

En este marco, se ha preguntado "qué es lo que están proponiendo los que no son de izquierdas" y si estos tienen alguna idea "emocionante o ilusionante"; al tiempo que ha realizado una dura crítica a la derecha por haber "regalado" la oportunidad a Sánchez de que colme las instituciones pactando con los socialistas la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, dejando que este se convierta en un "tribunal de tasación", o "permitiendo" que Sánchez se haga con el control del Tribunal de Cuentas. "No nos quejemos, porque se lo hemos dado nosotros", ha apostillado antes de puntualizar que aquellos que han "regalado" el control de las instituciones a Sánchez deberían también "pagar las consecuencias".

Hay que entrenar para ganar

De la misma forma, el que fuera portavoz parlamentario de Vox ha censurado que los dos partidos del centro-derecha, PP y Vox, no sean capaces ni de entenderse ni de "proponer cosas ilusionantes a su electorado". "No se van a entender, no insisto, hay que comprender dónde están los límites", ha ironizado al ser cuestionado si volvería a llamar directamente a los de Alberto Núñez Feijóo y los de Abascal —como hizo hace unas semanas y que le valió críticas de su antigua formación— a entenderse. Algo que no les impediría, según ha dicho, que "al menos" ambas formaciones intenten "proponer cosas ilusionantes a su electorado".

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha seguido seguido la paradoja futbolística para ejemplificar que la coalición debería comenzar a formarse para preparar una estrategia vencedora de cara a las próximas elecciones generales, programadas para 2027. "Los partidos que se ganan hoy, se ganan por lo que se ha trabajado en los entrenamientos de los últimos meses, se juega como se entrena y se vota como se ha educado a la gente", ha razonado.

Asimismo, el exdirigente de Vox ha advertido a la derecha de que no puede repetir las mismas prácticas que Sánchez está llevando a cabo para colmar las instituciones, por lo que, si esta llega al poder debería hacer todo lo posible para garantizar la división de poderes. "Si cuando llegan los nuestros y hacen lo mismo, y nos parece bien porque son los nuestros, entonces se pierde la ilusión de los ciudadanos", ha apostillado.

Rivera, sin intención de volver a la política

Un planteamiento que Espinosa ha compartido con el que fuera presidente de la formación naranja, que ha planteado la necesidad de promover la imparcialidad de las instituciones "esté quien esté" en el Ejecutivo. Una tarea, que, según ha dicho es cuestión de aquellos que se encuentra en el ejercicio de la política actualmente, ya que, según ha subrayado, no tiene "ninguna intención de volver a la política".

Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que Sánchez es el primer presidente del Gobierno que se encuentra en La Moncloa después de haber perdido las elecciones, algo que, según ha dicho, era impensable cuando ella fue ministra, por lo que, a su juicio, "Sánchez se ha convertido en un caudillo" que no cumple sus obligaciones parlamentarias. "Si te hacen una pregunta en el Congreso es para que contestes, no para insultar a Ayuso o Milei", ha sentenciado la exlíder de los populares madrileños.

De hecho, ha apoyado a Rivera y a Espinosa de los Monteros en que el centro-derecha debe ponerse de acuerdo en la "defensa de la libertad" y en la "defensa de España" en un acto al que también han asistido personalidades del mundo de la política como la esposa de Espinosa de los Monteros y expresidenta de Vox Madrid, Rocio Monasterio; el economista y exportavoz económico del PP cuando lo presidía Pablo Casado, Daniel Lacalle; y el vicesecretario Económico del PP, Juan Bravo.