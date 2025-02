La exministra de Industria y actual líder del PSOE de Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, se ha acogido a su derecho a no declarar en la Comisión de Investigación del Senado para esclarecer el caso Koldo después de que dijese que estaría a disposición de la Cámara Alta en su primera comparecencia para volver y responder a todas las preguntas que le hiciesen.

Todo ello, después de que hayan salido a la luz 42 mensajes entre el considerado "conseguidor" de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y Maroto que demostrarían que se conocían, pese a que esta declaró no recordar conocerlo en su primera comparecencia. En concreto, Aldama aseguraba en uno de los mensajes que le mandó a Maroto haberla conocido anteriormente junto a su "socio" Javier Hidalgo.

"En mi primera comparecencia dije la verdad, no tengo nada que ver con ninguna trama corrupta que se esté investigando y; además, como recordarán, al finalizar quedé a su disposición para volver cuantas veces que hiciera falta y aquí estoy para cumplir mi palabra", ha comenzado en su discurso la extitular de Industria del Gobierno de Pedro Sánchez para, después de dar un rodeo, anunciar que no contestaría a las preguntas de los senadores.

De hecho, Maroto ha justificado su silencio alegando que, al haber conocido a través de los medios de comunicación que el PP "ha presentado un escrito dirigido al juzgado de la Audiencia Nacional donde se judicializa la obtención de la licencia de la operadora de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel para pedir que este hecho se derive al Tribunal Supremo" con el objetivo de adherirse al proceso de instrucción que se esté llevando a cabo contra Aldama. Un escrito que se basa, según Maroto, en una supuesta reunión entre su exjefe de gabinete, Juan Díaz Bidart, y Aldama, que habría tenido lugar en el mismo Ministerio de Industria.

Maroto esperará al Supremo

En este sentido, la que fuera la rival política de José Luis Martínez Almeida en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023 ha defendido que, al haber "judicializado" el PP el caso y habiendo "distintitos medios y algunos partidos políticos intentado vincular" el nombre de Maroto a la trama Koldo, debe guardar silencio para no interferir en el caso. Aún así, tras la insistencia de la bancada popular, Maroto se ha reafirmado en que no recuerda haberse reunido con Aldama.

"Ustedes entenderán que me acoja mi derecho a no declarar y, en su caso, me reserve cuando el Tribunal Supremo estime a bien, o no, la petición del PP", ha explicado la líder local de los socialistas madrileños achacando a la oposición de Sánchez que su presencia en la Comisión de Investigación del Senado "tiene un objetivo político evidente". Este discurso inicial ha desesperado a los senadores presentes en la Comisión, que han achacado a la que fuera ministra de Sánchez que no fuese a declarar después de haber prometido que colaboraría en la anterior sesión en la que compareció con el órgano parlamentario.

Una tensión que se ha hecho evidente cuando Reyes Maroto ha intentado que la senadora del Grupo Mixto Mar Caballero se desdiga de una pregunta que recordaba su anterior comparecencia sin tener la palabra; lo que hecho que el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, suspenda la sesión por diez minutos para "que se calme" la exministra.

Desesperación del Senado

Posteriormente, se ha seguido la sesión ante la "indignación" del portavoz de Vox en la Comisión, Ángel Pelayo Gordillo, tras la ausencia de respuestas de Maroto. Una posición que ha dicho entender el senador socialista José Antonio Valbuena, que ha apoyado a la exministra sin realizar ninguna pregunta: "Entendemos, apoyamos y compartimos su decisión".

Por su parte, el portavoz popular en la Comisión, Alfonso Serrano, ha negado que haya "ninguna novedad" en el caso hidrocarburos con respecto al momento en el que hizo su primera comparecencia, de la que hace menos de un mes. "Ese es su problema, señora Maroto, que ha recuperado la memoria y ahora en lugar de mentir, ha preferido callar", ha aseverado antes de preguntarle reiteradamente si ya recuerda haber conocido a Víctor de Aldama después de la revelación de que no sólo fue un mensaje, sino que hubo, al menos, una conversación de 42 mensajes.

Esta desesperación en los senadores de la oposición a Sánchez que forman parte de la Comisión de Investigación del Senado no es nuevo, sino que han sido varios los comparecientes que se han acogido a su derecho a no declarar después de leer una declaración escueta y escrita sin responder a las preguntas de los senadores. Una estrategia que ha llevado a varios representes políticos a quejarse a la Mesa de la Comisión y pedir que se busque una nueva fórmula que no permita no declarar a aquellos que no están considerados imputados en un caso judicial.