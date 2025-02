Torres exhibe unos certificados de vuelo para desmentir el "piso de señoritas": "Esa noche dormí en Gran Canaria"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este martes a Víctor de Aldama, el nexo corruptor, que le acusa de haber estado en un piso "de señoritas". En una rueda de prensa desde su ministerio, el que fuera presidente canario ha exhibido unos certificado de vuelo de Binter y de Iberia en los días en los que el empresario le acusa de haber estado rodeado de prostitutas..

Según estas compañías, Torres habría volado a Madrid el 10 de noviembre a primera hora de la mañana, en un vuelo Iberia 6:35, para asistir a un Comité Federal en Fuenlabrada y habría vuelto ese mismo día por la tarde: "Consta como embarcado el 10 de noviembre con Llegada a Gran Canaria a las 16:55", ha leído y ha añadido que tuvo premura por volver al archipiélago era porque "esa noche se casaba la hermana de mi mujer". "Esa noche dormí en Gran Canaria, nunca pude dormir en ese piso", ha terciado tras acusar a Aldama de "injurias y embustes".

También ha mostrado unos certificados de Binter en los que queda acreditado que en la noche del 8 al 9 de noviembre de 2018, cuando todavía era vicepresidente del cabildo de Gran Canaria, durmió en Tenerife y no estaba en Madrid ya que no partió de la isla chicharrera hasta la tarde del viernes 9. "Nadie que sea humano puede estar en dos sitios a la vez", ha defendido al mostrar los justificantes.

¿Quién quiere su fin de semana?

Torres ha asegurado que detrás de todas acusaciones hay una mano negra que busca "un fin político". "No sé quién está detrás, pero todo se terminará sabiendo", ha añadido aunque no ha querido desvelar nombres. "Puedo tener sospechas pero no tengo ninguna prueba", ha rematado recalcando que "hay una intención en manchar" su imagen.

El ministro se ha emocionado al recordar a su familia "que le anima" . "Eso no quiere decir que no se pase mal", ha terciado. Torres también ha asegurado que no piensa dimitir aunque sea imputado. "Si persiguen que yo me canse, van por el sentido errado", ha advertido a la par que ha pedido que "no pueden vencer los malos" y ha prometido que llevará las pruebas a sede judicial.