Ridículo monumental de Ángel Víctor Torres al afirmar que "las mujeres no podían estudiar" con Franco

Este domingo, en la clausura del XV Congreso Regional del PSOE de Canarias, los militantes izquierdistas han reelegido a Ángel Víctor Torres como líder pese a su señalamiento en la trama de corrupción de Víctor de Aldama y Koldo García. En concreto, el ministro de Memoria democrática se ve salpicado en la trama al negociar con Aldama traer combustible de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia.

Torres no sólo se encuentra dentro del lío del negocio de las mascarillas. Y es que en el Congreso regional del PSOE que ha tenido lugar en Canarias, acompañado de Pedro Sánchez, el ministro de Memoria Democrática ha afirmado que "en los años que no había democracia no se permitía a las mujeres estudiar".

Para darle más dramatismo a su intervención, el ministro ha dicho que su madre "no supo nunca escribir mi nombre y mi abuelo escribía perfectamente", para finalizar diciendo que aquellos años fueron una "involución". Pues bien, al ministro le ha salido mal la jugada y ha sido muy criticado por mentir sobre dicha cuestión.

"No se permitía a las mujeres estudiar" Durante los "oscuros años 40" el porcentaje de mujeres matriculadas en la universidad se duplicó con respecto a los años de la república. https://t.co/z4YKDa0mIx pic.twitter.com/dNP0Uxmf3n — Jakim Boor (@Jadouken10) January 26, 2025

La comparación de las cifras de mujeres matriculadas en universidades españoles en la Segunda República y durante los años de Franco no mienten y dejan en evidencia al ministro Torres. En lo que respecta a los "oscuros años 40", el porcentaje de mujeres matriculadas en la universidad se duplicó con respecto a los años de la república.

Entrando en detalle, durante los años de la República, la cifra de mujeres matriculadas en centros universitarios nunca superó las 3.000. En contraste, durante el régimen de Franco, el número más bajo de mujeres matriculadas fue de 4.466. Es decir, que el año con menos alumnas de los 36 años del régimen de Franco superó cualquier registro alcanzado durante la República. Todos estos datos son aportados por el INE.

"Tu abuelo era un canalla"

Por otro lado, las respuestas a Torres han sido muy contundentes. Algunos han cargado contra su abuelo diciendo que "era un canalla que ni siquiera enseñó a tu madre a escribir", al igual que otro usuario que se preguntaba si "¿Los aplausos son para el abuelo que no dejó que su hija aprendiera a escribir?".

Otros ciudadanos han optado por responder al ministro con fotos de orla de universidades donde aparecen numerosas mujeres, mientras que otro cargaba contra el PSOE diciendo que "sois un bulo continuo, desmontable consultando los propios datos oficiales".