El rescate de Sánchez a la aerolínea venezolana Plus Ultra con 53 millones sobrevuela la trama Koldo

El rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra sobrevuela la trama Koldo. En marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó el rescate de la compañía por 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Esta operación llegó a ser investigada judicialmente.

En enero de 2023, la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, archivó la causa por el rescate de Plus Ultra concluyendo que "no se ocultaron datos con el ánimo de defraudar" y todo ello, tras no poder practicar más diligencias después de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviese que la investigación había rebasado el plazo previsto por Ley sin que se acordase su prórroga. Dicho rescate estaba siendo investigado por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra está pasando desapercibido en la investigación de la trama Koldo. El Ejecutivo socialista aprobó en Consejo de Ministros la operación 15 meses después de la polémica vista de Delcy Rodríguez a España en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 en la que se reunió con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y con el empresario Víctor de Aldama en el aeropuerto de Madrid-Barajas".

"Además, el rescate de Plus Ultra se produjo un año y medio antes de que Pedro Sánchez se proclamara presidente de la Internacional Socialista por aclamación, sin que se presentaran otros candidatos al puesto en noviembre de de 2022. Todos estos hechos estarían relacionados", añaden.

Tal y como desveló en exclusiva LD, Aldama guarda en un sobre cupos de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la citada Internacional Socialista de Sánchez. El comisionista apuntó la colaboración en este asunto del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que presuntamente habría canalizado fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro para encumbrar a Sánchez.

Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que "hasta el momento la investigación se está centrando sólo en el rescate millonario del Gobierno de Sánchez de la compañía Air Europa de los Hidalgo. Sin embargo, se está pasando por alto otro elemento clave de esta trama corrupta como fue el rescate de Plus Ultra".

Mientras tanto, este jueves declara como imputado ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados, Leopoldo Puente, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y el PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El magistrado instructor solicito a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) un informe patrimonial del exministro y de su hijo Víctor Ábalos. También se pidió a la UCO todas las comunicaciones intercambiadas entre el propio Ábalos, Aldama, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Responsabilidad del Consejo de Ministros

La titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, argumentó en enero de 2023 en su auto de archivo de la causa que de lo investigado en el rescate de Plus Ultra no se desprendían indicios de los delitos que se estaban investigando desde abril de 2021 puesto que tanto los miembros del Consejo Gestor que estaban imputados como la propia Plus Ultra "carecían de capacidad de decisión" en la asignación de la ayuda: Era responsabilidad del Consejo de Ministros, "el órgano que acordó y aprobó la subvención".

Según exponía la magistrada, con los datos recabados hasta esa fecha, "se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra".