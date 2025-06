Barbón cierra un acuerdo de mínimos para frenar el escándalo educativo en Asturias, pero CSIF advierte: "No nos gusta"

Tras el escándalo desatado en Asturias con la dimisión en bloque de 88 directores de centros educativos, el socialista Adrián Barbón se ha plegado este lunes a cerrar un acuerdo de mínimos que permita calmar las aguas revueltas del sector. Sin embargo, el pacto —que contempla una subida salarial para todos los docentes y varias de las medidas que reclamaban los sindicatos—no convence a todos por igual.

"El documento acordado recoge algunos elementos que pueden interpretarse como positivos para la mejora del funcionamiento de la escuela pública asturiana. Sin embargo, desde CSIF queremos dejar claro que se trata de un preacuerdo alejado de las verdaderas necesidades del colectivo docente y, por lo tanto, de las pretensiones que CSIF ha defendido durante todo el proceso negociador. No nos gusta", ha dicho el sindicato más crítico, el mismo que convocó la huelga indefenida y que, tal y como ha advertido, someterá la ratificacion del preacuerdo a la votación de sus afiliados.

En un comunicado hecho público a última hora de este lunes, CSIF insiste en que "necesita aún mejoras sustanciales en numerosos puntos clave para resultar verdaderamente útil a la comunidad educativa en su conjunto: profesorado, alumnado y familias", razón por la cual el sindicato ha seguido manteniendo su crítica hacia el Ejecutivo de Adrián Barbón.

"En nuestra opinión, el Gobierno del Principado de Asturias no ha entendido las verdaderas necesidades de la escuela asturiana, y sus ofrecimientos y propuestas siguen estando muy lejos de donde deberían estar. Si este acuerdo se llevase a efecto en los términos actuales, estaríamos hablando de un acuerdo firmado en falso, sin garantías suficientes para transformar y fortalecer el sistema educativo público", advierte CSIF que, en todo caso, asegura que si ha accedido a desconvocar la huelga es en aras a la unidad sindical que se les pidió desde el primer momento.

Desde Suatea, Miguel Laria también ha lanzando un mensaje muy claro a Barbón. "Esto no significa para nada firmar la paz social, no significa que los dos años que nos queden por delante hasta las próximas elecciones, los sindicatos ya bajamos los brazos", ha dicho. Más complacientes se han mostrado, sin embargo, UGT, CCOO y, sobre todo, UGT, cuyos representantes han valorado el acuerdo como "satisfactorio", insisitendo en que "en una negociación es evidente que no se consigue todo".

Subida salarial

Según ha trascendido, el acuerdo de mínimos contempla una inversión de 45 millones de euros hasta 2028. "Nunca antes había habido un desembolso tan enorme de recursos, de contrataciones de profesionales de atención a la diversidad, de la red asturiana, como el que va a haber este año", ha subrayado desde CCOO Borja Llorente.

Por lo que respecta al salario, el Gobierno socialista ha ofrecido a los doceentes una subida general de 140 euros en el complemento específico, y 70 adicionales en un complemento transitorio para quienes tienen una antigüedad inferior a 6 años. La subida, no obstante, queda muy lejos de permitir a los educadores asturianos igualarse a los vecinos cántabros o navarros, como advertía a Libertad Digital el portavoz de CSIF, Jorge Caro.

"La diferencia de complemento específico con Cantabria a día de hoy es de 286 euros al mes, pero es que a los cántabros ahora mismo les van a subir otros 200 euros, así que eso quiere decir que, a los seis años de empezar a trabajar, un cántabro habrá ganado 40.000 euros más que yo, pero es que un navarro, en 10 años, me saca 100.000 euros más o menos, y yo con eso aquí me compro un piso", aseguraba Caro.

Más contrataciones

En todo caso, si algo han subrayado los sindicatos es que la subida salarial no era lo más importante. Precisamente por eso, ponen el acentro en otras medidas que, aunque insuficientes, les permitirán reducir su carga laboral y, por tanto, redundarán en una mejor atención a los alumnos.

Así, el pracuerdo contempla, por ejemplo, la contratación de 300 PT (maestros de Pedagogía Terapéutica) y AL (maestros de Audición y Lenguaje) de aquí a 2028: 120 para el próximo curso, 100 más el siguiente y 80 el tercero. A ellos se sumarán 30 auxiliares educativos a razón de diez por curso durante los próximos tres años. Por otro lado, el equipo de Barbón se ha comprometido a dotar a los centros de un orientador por cada 350 alumnos, en lugar de 400, como ocurre en la actualidad.

Por último, a partir de septiembre se darán instrucciones a los centros para que puedan sustituir rápidamente las bajas ya previstas, y se trabajará para implantar un nuevo sistema de sustituciones.

Mejora de ratios

En cuanto a las ratios, se acelerará la aplicación de 23 alumnos como máximo, algo que los sindicatos consideran muy importante. "Ahora mismo nos dicen que la ratio es de 9 niños por aula, pero claro, el problema es que aquí hay muchas zonas rurales, y claro que hay centros en los que igual hay incluso 3 niños por aula que, lógicamente, al hacer la media, bajan la ratio, pero luego hay colegios completamente desbordados con 28 niños por clase —denuncian desde CSIF—. Y, por tanto, tenemos una estadística estupenda, sí, pero tramposa".

Así, Caro relataba a LD, por ejemplo, el caso de un maestro de Oviedo que empezó el curso con 24 niños, de los cuales, 3 tienen necesidades educativas especiales y otros cuatro, necesidades educativas específicas (no asociadas a un síndrome o enfermedad, pero que exigen adaptación curricular). En Semana Santa, le llegaron dos ucranianos y un palestino que, al tener menos de 9 años, no tienen apoyo. "Pues que me digan a mí cómo gestionas esto si no tienes apoyos lingüísticos y si no tienes un mayor dotación de personal de ningún tipo y simplemente te los ponen en el aula y te dicen que tires", insistía indignado Caro, que aseguraba que, lejos de ser un caso específico, es más común de lo que pensamos.

Menos burocracia

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, el equipo negociador se ha comprometido a contratar 30 administrativos en dos cursos: 15 en el curso 26-27, y 15 en el curso 27-28, además de un refuerzo para atender a las direcciones unipersonales. Además, se acelerarán los trabajos que se están desarrollando para labores de gestión con 3 millones de euros para establecer mejoras en la estrategia digital.

CSIF ya advirtió que estos 3 millones ya se habían comprometido y también que los 30 administrativos eran insuficientes, por cuanto ahora mismo la situación en Asturias es surrealista. la situación es surrealista: "Cuando tú y yo íbamos al colegio, probablemente te encontrabas con un administrativo, que era el que cogía los papeles y las matrículas, por ejemplo. Pero ahora, en Asturias, todo esto lo hace el maestro: si hay que cursar becas, lo hace el maestro; si necesitas unos papeles especiales para el juzgado, para el Registro o para lo que sea, lo hace el maestro; la gestión del comedor escolar, la hace el maestro; los contratos de obra menor, los gestiona el equipo directivo o el maestro de turno; si hay que ir a comprar magdalenas al supermercado, porque en el plan de desayunos tú tienes que darle de desayunar a unos críos y no hay nada en el centro, lo hace el maestro; como no hay conserjes ni bedeles en la mayor parte de los centros, si pasa algo y hay que ir a abrir por la mañana para que el del gasoil cargue la caldera, lo hace el maestro o el director. En fin… ¿Cómo no vamos a estallar?".

Con todo, y a pesar de que todos los sindicatos celebran las mejoras conseguidas, ninguno lanza las campanas al vuelo.

