Santos Cerdán dimite y entrega su acta de diputado tras una tensa reunión en Ferraz

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado su dimisión tras una tensa reunión en Ferraz con la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, en la que se le ha exigido explicaciones por el informe de la UCO que se ha conocido este jueves. El hasta ahora número 3 de la formación ha anunciado, mediante un comunicado sin el anagrama del partido, que entrega el acta, aunque sin especificar cuándo renunciará a su condición de aforado.

"Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista", ha indicado en su carta. En ella asegura que ha presentado su dimisión "en defensa de este partido al que le debo tanto" y de "este Gobierno".

"También haré entrega de mi acta de diputado. Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", ha terciado. Además, Cerdán se ha ofrecido a declarar "voluntariamente" el 25 de junio ante el Supremo para "aclarar todas las cuestiones que se me planteen".

El ya exsecretario de organización ha conformado un equipo jurídico para "que se personen en el procedimiento judicial para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes en donde se me menciona". El comunicado concluye reiterando su "inocencia y confío que la misma quede clara" tras su declaración.

Durante la mañana, Santos Cerdán prometió que, en cuanto que se publicase el informe, convocaría una rueda de prensa en Ferraz. La tensión entre el ya exsecretario de organización y la dirección del partido se hizo evidente a lo largo de la mañana ya que, tras ver publicado el informe de 490 páginas, en la dirección del partido surgieron dudas sobre la conveniencia de una comparecencia en la sede federal del partido ante el logotipo del PSOE. Al final, Ferraz decidió remitir un comunicado a las 15:47 sin ningún anagrama del partido y con la firma personal del propio Santos Cerdán.