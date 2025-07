Malestar en Vox con Pedro Fernández por mantenerse en el grupo sin respaldar el proyecto

Este domingo, la formación liderada por Santiago Abascal presentó sus propuestas económicas, con un marcado énfasis en la política de vivienda. Entre las medidas anunciadas destacan iniciativas como "inundar España de bloques de vivienda protegida" o "atajar la adquisición masiva de vivienda por el capital extranjero", planteamientos que evocan a las posiciones defendidas por formaciones como Podemos o ERC.

Aunque desde la dirección de Vox aseguran que el plan cuenta con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario, el diputado Pedro Fernández expresó públicamente su rechazo al programa económico a través de las redes sociales y anunció su intención de abandonar el partido al término de la legislatura "cumpliendo con su labor con disciplina, rigor y ética".

Para Vox, que recuerda que el diputado por Zaragoza dejó de estar afiliado al partido el año pasado, Pedro Fernández habría dejado de compartir el proyecto político encabezado por Santiago Abascal, a pesar de continuar ocupando un escaño bajo sus siglas. Conscientes de esta desconexión, en la dirección del partido han optado por no avivar las diferencias.

Desde la formación se intenta contener el desapego, aunque no ocultan que, si Fernández no se siente representado por las políticas de Vox, y opta por no renunciar a su acta de diputado, lo más conveniente sería que se incorpore al Grupo Mixto. La dirección de Santiago Abascal elude asumir de manera directa la responsabilidad de forzar su salida, siendo no solo uno de los fundadores de Vox sino el abogado que junto a Javier Ortega Smith llevó la acusación popular del caso 1-O. Una postura que contrasta con la habitual firmeza del partido en la gestión interna de discrepancias públicas.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, instó a Pedro Fernández en rueda de prensa a reflexionar sobre si aún cuenta con la "confianza" necesaria para representar a los votantes de Vox y si se considera "capaz" de continuar ocupando su escaño bajo la bandera del partido.