Javier de Andrés (PPV): "Es imposible una moción de censura con el PNV que le debe todo a Sánchez"

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, recibe a Libertad Digital en plena polémica con el PNV, molesto por su duro discurso contra un partido acostumbrado hace años a ser cortejado por todos. Su implicación en la trama de Santos Cerdán les ha situado en el foco político y ha puesto en tela de juicio su acuerdo con Pedro Sánchez para la moción de censura a Mariano Rajoy y la investidura del líder del PSOE.

¿Qué se sabe hasta ahora de la relación del PNV con la trama Cerdán?

Santos Cerdán citó a dos partidos vinculados a su testaferro, Antxon Alonso, que son el PNV y Bildu, cosa que Otegi ha reconocido pero el PNV ha negado. Hay otra persona de la máxima confianza del PNV, que es socio del testaferro y que es Iñaki Alzaga. Ahora el PNV parece que reniega de él pero le ha nombrado consejero en Euskaltel y ahora como presidente Enagás y es el máximo responsable del grupo Noticias, vinculado al PNV.

Otegi ha admitido que la vinculación no se limitaba a negocios empresariales, también a la investidura de Sánchez.

Ha desvelado lo que ya intuíamos: en la negociación de Cerdán con Antxón se estaba negociando el Ayuntamiento de Pamplona, la salida de los presos de ETA o renuncias al Estado de derecho. Ya sabemos los actores, quizá en el futuro conozcamos las grabaciones de lo que hablaron.

El PNV le reprocha vincularles con la trama horas después de que el PP contactara con ellos para testar si siguen apoyando a Pedro Sánchez.

Sabíamos de antemano que el PNV no iba a dejar a Pedro Sánchez, porque es un partido dependiente del PSOE, le debe el gobierno vasco, las diputaciones de Álava y Guipúzcoa o los ayuntamientos de San Sebastián o Vitoria. Con Bildu blanqueado, si el PSOE ve que el PNV se desliga del apoyo a Sánchez, le quitaría todo el poder en el País Vasco. El PNV está maniatado y antepone el poder a cualquier otra cosa.

Javier de Andrés durante un momento de la entrevista para Libertad Digital.

Pero en el camino está sufriendo también un desgaste, ¿le perjudica la alianza con Sánchez?

El PNV se ha desdibujado ideológicamente, se ha sumado a todas las líneas de la izquierda radical, incluido Podemos, con su agenda woke, ahora a Sumar…no defiende al pequeño empresario, comerciante, taxista, etc. Eso ha conducido a que la sociedad vasca es la más escorada a la izquierda de toda España y lo será de toda Europa.

El PNV es el socio más fiel de Sánchez

¿Es posible entonces que el PP acuerde algo con el PNV como una moción de censura?

Eso es algo imposible, por la vinculación del PNV con el PSOE. No hay otro partido ahora en el Congreso que dependa tanto de los socialistas, ni Bildu, ERC o Junts. El PNV es el que más depende de ellos. En esa situación no va a dejar de ser el socio más fiel de Sánchez.

Pero Aitor Esteban parece haber modulado algo su discurso sobre el PP y se habla de un debate interno entre quienes piden romper con Sánchez. ¿Se lo cree?

No tengo dudas de que el PNV está incómodo con Sánchez, no con el PSOE, porque ahora Sánchez es tóxico. Seguramente querrían a otra persona pero no se va a desligar del PSOE.

El nuevo cuerpo ideológico del PP recoge que todo pacto político que hagan debe respetar el Estado, la Nación y la Constitución. ¿Un acuerdo con el PNV o Junts, que atacan el Estado, la Nación y la Constitución queda, por tanto, descartado?

En materia de pactos debemos pensar en el qué, luego el quién. Desde luego, con nadie de los que defienda rupturas constitucionales o la ruptura del marco político general o la estructura democrática de España. No por esta ponencia política, ya de antes. Sánchez se reía de Feijóo porque no iba a ser presidente del Gobierno, porque sabe que el PP antepone la ética al poder. No lo hicimos en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro. Sánchez puede reírse lo que quiera pero es lo que nos da un cuerpo ideológico y una credibilidad y estar tranquilos con nosotros mismos.

El congreso ha elegido a Miguel Tellado secretario general del PP y, por primera vez desde la primera etapa de Mariano Rajoy, asumirá también las funciones de vicesecretario de organización. ¿Puede generar esto algún malestar en los territorios?

Tengo muy buena sintonía con Miguel Tellado sobre el análisis político, tiene mucho criterio, es una persona ejecutiva, sensata y con la que se puede hablar. No me preocupa lo más mínimo, aunque tengo también muy buena relación con Cuca Gamarra, que siempre ha sido una persona predispuesta y un soporte para todos.

Javier de Andrés y Maite Loureiro durante la entrevista para Libertad Digital.

¿Sirve el Congreso como revulsivo en la derecha, el PP dará realmente la batalla cultural contra la izquierda?

La mayoría de decisiones que ha tomado Sánchez obligan a una revisión integral del aparato legislativo que se ha aprobado, lo pide el electorado y la mayoría de la sociedad española.

Vox no es nuestro principal adversario

¿Qué relación debe tener el PP con Vox?

Nosotros tenemos que tener nuestro discurso y no mirar atrás o a la derecha. Defender nuestras posiciones y convicciones. Vox identifica al PP como su principal enemigo y nosotros no tenemos que caer en eso, Vox no es nuestro principal adversario, lo es la política que está desgajando España. El PP debe tener su propio discurso.

¿Por qué el PP no termina de despegar en el País Vasco, Cataluña o ahora Navarra?

Hay muchos factores, seguramente algunos son responsabilidad nuestra y, en el caso del País Vasco, lo que hay es una unión de fuerzas de todo el arco parlamentario contra el PP, que también se produce en los medios de comunicación, y en otros ámbitos como el cultural o en las aulas…eso tiene su efecto. Y esto también le está costando al PNV, que ya no puede defender un proyecto ideológico que no sea de izquierdas porque ha contribuido a generar un ambiente muy hostil denostando nuestro proyecto.