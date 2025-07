¿Elecciones? ¿Cuestión de confianza? Los apoyos y amenazas que Sánchez ha recibido de cada uno de sus socios

"No voy a tirar la toalla", ha advertido Pedro Sánchez ante quienes llevan semanas, cuando no meses, exigiendo que de un paso atrás y convoque elecciones ante los múltiples casos de corrupción que le acechan. El presidente del Gobierno ha asegurado que, en su día, sí valoró dimitir, pero que no lo hizo ni lo va a hacer porque no tiene razones para ello: "Soy un político limpio que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán estaban inmersos".

En esta tesitura, el pleno de este miércoles daba a todos sus socios de investidura (Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y CC) la oportunidad de retratarse y clarificar así qué posibilidades reales hay de que el Gobierno caiga. Sus discursos, no obstante, han sido muy distintos: del peloteo de Sumar, a las amenazas de nacionalistas e independentistas, pasando por la calculada ambigüedad de Podemos y de aquellos que, como Bildu, saben que jamás encontrarán otro presidente al que poder exprimir tanto como a Sánchez.

Sumar y Podemos

La primera de sus socios en tomar la palabra ha sido Yolanda Díaz. La portavoz de Sumar ha pedido "más garantías" y un "cambio de rumbo", pero se ha deshecho en elogios con Sánchez. "Yo sé que usted es honrado", ha dicho, para a continuación llegar a insistir en que es "una de las pocas luces que quedan" e insistir en que, por tanto, no va a permitir "que se apague".

Más crítica se ha mostrado la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que, a pesar de no haber mentado la posibilidad ni de elecciones anticipadas ni de una cuestión de confianza, ha advertido de que los socialistas "no pueden ser parte de la solución, porque son parte fundamental del problema" y de "un sistema corrupto que hay que cambiar de arriba abajo". Así, ha arremetido duramente contra quienes, a su juicio, han protagonizado, con sus excusas, un espectáculo "bochornoso, de auténtica vergüenza ajena" y "no han aprendido absolutamente nada de lo que ha pasado en España en los últimos 20 años, ni con respecto a la corrupción ni con respecto al machismo".

En esta línea, Belarra ha insistido en que estas semanas ha quedado claro que "este PSOE se parece demasiado al viejo PSOE (…), al de los ERE de Andalucía, al de Filesa y al de Roldán". Además, se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez para advertirle de que las fotografías en las que recorre España en un Peugeot con todos los imputados de la trama "le van a perseguir toda la vida". "Menudo dream team de la regeneración democrática y del feminismo", ha ironizado.

Aun así, la portavoz de Podemos no ha concretado su postura, bien porque no ha querido, bien porque se le ha agotado el tiempo. "Usted ha venido aquí a quitarle importancia a la corrupción y a decirnos que tenemos que tragar con esto porque si no, viene la derecha, pero le voy a decir una cosa: el único partido progresista que hecho presidente a un líder de Partido Popular en esta Cámara es el Partido Socialista", se ha limitado a decir antes de que le cortasen.

Las amenazas de ERC y Junts

Los independentistas, sin embargo, sí adoptaban un tono mucho más amenazante. "Nosotros consideramos que, si esto se queda aquí, si esto se queda en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar, porque al Gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa, pero si esto escala, le vamos a obligar a que la gente decida", amenazaba Gabriel Rufián

La razón, ha explicado el portavoz de ERC, es que, si la responsabilidad va más allá de los ya imputados, su permanencia en el Gobierno solo servirá para dar alas al Partido Popular y a Vox: "Llegará un punto en el que quizá usted no frene a la derecha, que su permanencia no frene a la derecha y la ultraderecha, sino que su permanencia suponga que, cuando entre la derecha y la ultraderecha, entre para siempre, y por ahí no vamos a pasar".

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado a Sánchez que ya antes de que estallara este caso, "estaba en la prórroga" y que, por tanto, su tiempo se agota: "No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura".

Las tres opciones del PNV

Igualmente crítico se ha mostrado el PNV, cuya portavoz ha advertido al presidente del Gobierno de que, aunque no desfila desnudo, como el emperador del famoso cuento de Hans Christian Andersen, lo hace "con una hoja de parra". Así, Maribel Vaquero le ha recordado que aún le quedan muchas preguntas por responder, entre ellas "por qué destituyó al señor Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021" o "qué hacía el señor Ábalos en la madrugada del 20 enero 2020", en referencia al conocido como Delcygate.

Por todo ello, Vaquero ha insistido en que Sánchez tiene que "dar todo lujo de detalles sobre lo sucedido en los últimos años, lo que ha averiguado y cómo actuó en cada momento" y después "armar una mayoría en torno a una propuesta". Y , si no es posible, ha subrayado, solo tiene tres opciones: "En primer lugar, plantear una cuestión de confianza, aunque este instrumento se antoja ciertamente arriesgado para su continuidad; otra opción a valorar es dimitir sin disolver la Cámara y dejar que entre en funcionamiento el artículo 99 de la Constitución, que supondría Intentar armar una mayoría en torno a un nuevo candidato o candidata de su partido que pudiera suscitar el consenso necesario sin necesidad de convocar elecciones; y, en tercer y último lugar, disolver la Cámara".

Los de Bildu, por su parte, ni siquiera se han atrevido a mencionar dicha posibilidad, sabedores de que se arriesgarían a perder al único presidente dispuesto a todo con tal de mantener su apoyo. Su portavoz, la proetarra Mertxe Aizpurua se ha limitado a decir que "la crisis es grave, muy grave" y que "si la corrupción es estructural, estructural debe ser la respuesta".

CC reclama una cuestión de confianza

Entre los socios más minoritarios, el más contundente ha sido Coalición Canaria, que ha exigido al presidente del Gobierno "una cuestión de confianza y que, si no es posible gobernar, convoquemos elecciones". Tal y como ya había anunciado en los últimos días, su portavoz, Cristina Valido, ha subrayado la importancia de que Sánchez renueve la confianza de sus socios: "Que ratifique que este Gobierno puede hacer algo más que resistir; que este Gobierno puede gobernar; que por fin veremos unos presupuestos generales del Estado; que hasta es posible que tengamos un debate sobre el estado de la nación: y que indique que los compromisos firmados en el acuerdo de investidura se van a cumplir, porque hay muchos pendientes de respuesta".

De no ser así, ha insistido Coalición Canaria, lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno e convocar elecciones "No tengan miedo a que hable la gente. No tengan miedo a las urnas. No minusvaloren la capacidad crítica, la inteligencia de la ciudadanía. Nosotros no tenemos miedo a unas elecciones. Tenemos miedo al desgarro, a la desconfianza en los pilares básicos de la democracia. Y las urnas son de lo más hermoso que la democracia nos ofrece", ha concluido.

Por último, desde el BNG, Néstor Rego, ha exigido al presidente del Gobierno que actúe con "contundencia" contra la corrupción y le ha advertido de que su formación no le dará una "carta blanca" si no cumple con los acuerdos y no impulsa medidas. Sin embargo, ha recalcado que "el BNG nunca va a facilitar un gobierno de la derecha y la extrema derecha".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.