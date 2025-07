Feijóo noquea a Sánchez: "¿De qué prostíbulos se ha beneficiado usted? Ha sido partícipe a título lucrativo"

Alberto Núñez Feijóo no ha agotado siquiera los quince minutos de intervención que le correspondían para desarmar por completo a Pedro Sánchez y sus supuestas medidas anticorrupción, que además no habrían servido de cortafuegos para impedir las actuaciones de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. El líder del Partido Popular ha advertido de que en el Pleno "se dirime una purga moral", lanzando avisos a todos, incluido los socios.

"¿Recuerda sus carcajadas desde esta tribuna? Ya se ríe menos, no hay maquillaje que tape que es un político destruido", ha arrancado Feijóo en su discurso haciendo referencia al deterioro físico que ha sufrido el presidente en los últimos meses y el exceso de maquillaje que emplea en sus intervenciones para simular estar compungido y afectado por los escándalos. "Es usted un fraude y ahora lo sabe todo el mundo", decía el líder del PP a un presidente que agachaba la cabeza y negaba de manera intermitente al escucharle.

Sánchez ignoraba todo de su familia, de su partido, de su fiscal y de su gobierno

"¿Cómo es posible que venga aquí a hablar de su partido cuando tiene a su familia imputada, pero esto qué es?", le ha reprendido, llegando a ironizar con los cursillos anunciados por el Gobierno para intentar poner coto a la sangría que les provocan las acusaciones de acoso sexual y la prostitución. "¿Va a hacer los cursillos de formación en su casa, usted va a ser el profesor en su casa?", se burlaba Feijóo, recordándole que sus supuestas "medidas anticorrupción" han sido "sustituir al jefe de Koldo por su amigo de toda la vida o a intentar comprar el silencio de ambos".

El líder del PP ha acusado al Gobierno, empleando los mismos términos que la Justicia, de "operar todos estos años como una organización criminal, no hay para desmontar el Estado y otro para saquearlo, es que es el mismo". "No eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió a las personas correctas para hacer cosas equivocadas y mantenerse en el poder", ha criticado con dureza, acusándole de "sostener una gran mentira: no vino a limpiar nada, vino a ensuciarlo todo, su partido, su Gobierno y la Nación de la que ya no es digno representante".

"El Uno de la trama" y el papel del PNV

Dentro de la batería de preguntas que le ha formulado, le ha recordado que llegó al PSOE con unas primarias amañadas y accedió al poder con una moción de censura "comprada". "El que eligió el dos en prisión, es usted; el que eligió al otro dos imputado, es usted; el que aceptó el Koldogobierno es usted; el que nombró Fiscal general del Estado imputado, es usted; el marido, es usted; marido es usted; el hermano del hermano, es usted; el que mantuvo a su lado y tapó a un supuesto acosador de mujeres, es usted". "No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa, lo sabremos, no tenga duda", remataba.

"Lo mejor, para usted, es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones, no es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra", le ha advertido Feijóo, lanzando por último un aviso al PNV, que favoreció la moción de censura de Mariano Rajoy. "¿Han revisado los motivos de la moción de censura de 2018?", le preguntaba directamente. "Quién les ha visto y quién les ve, déjense de milongas, aquí no se dirime una purga ideológica, sino una purga moral, allá ustedes", decía.

Demoledor turno de réplica

En el turno de réplica, y después de que Sánchez recurriera a su táctica habitual de intentar atacar a Feijóo con Ayuso y la foto del narco, el líder del PP ha salido visiblemente enfadado a la tribuna del Congreso. Gritando por momentos, algo inusual en él, le ha advertido de que "no tolera que se compare con él". "¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido beneficiado a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere ilegalizar su biografía, allá usted, no se compare conmigo, no se lo acepto", ha dicho muy enojado, en referencia a las saunas regentadas por su suegro.

Refiriéndose a él incluso como "jeta", Feijóo ha sido implacable contra el presidente, al que ha dedicado casi todo el tiempo del que disponía, sin desviarse apenas para dirigirse a los socios al constatar que mantiene su apoyo al Gobierno. Apenas ha nombrado al final de su intervención a Sumar, ERC o al PNV para afearles su hipocresía después de simular criticar la corrupción del PSOE y acabar saliendo a su rescate entre duros ataques al PP.