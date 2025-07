La UE y el aumento de la corrupción en España

Teniendo presente el amplio eco que ha tenido en la prensa internacional los numerosos casos de corrupción que afectan a nuestro gobierno, así como la degradación institucional que han provocado las leyes que el Ejecutivo ha sacado adelante para contentar a sus socios golpistas y antisistema, hemos de decir que el informe sobre el Estado de Derecho que acaba de emitir la Comisión Europea sobre España, no por demoledor y aun teniendo como referencia el 2024, resulta sorprendente.

Y es que, aunque sea con el lenguaje diplomático y conciliador que caracteriza a este tipo de informes oficiales, la Comisión Europea no se ha cortado un pelo a la hora de advertir que "la percepción entre expertos, ciudadanos y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público es relativamente alto" y que esta percepción "ha aumentado significativamente en los últimos cinco años" de gobierno sanchista. Así, señala que "en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación de 56/100 y se sitúa en el puesto 16º de la Unión Europea y en el 46º a nivel mundial".

En este documento, con numerosas referencias a la corrupción en pleno caso Koldo, en el que se hace referencia a la imputación de Ábalos pero no de Santos Cerdán, ocurrida este año, se advierte que "la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción".

Con todo, el informe no se limita a la corrupción económica sino también a la degradación institucional, con referencias directas a la imputación del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la aparcada necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público, o a las protestas de jueces y fiscales que denuncian desde hace mucho tiempo la falta de separación de poderes y los intentos del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial. Y, en cuanto a la ley de Amnistía, el informe, si bien recoge que "el Tribunal Constitucional ha declarado que es compatible con la Constitución", advierte que "se han presentado cuatro peticiones de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". En este sentido, conviene recordar la filtración del futuro, todavía oficioso y mucho más duro informe de la Comisión Europea, centrado en la la Ley de amnistía, que los juristas europeos califican de "autoamnistía".

Aun así, ni que decir tiene que el Gobierno ha hecho caso omiso a este preocupante informe de la UE emitido un día antes de que Pedro Sánchez comparezca este miércoles en el Congreso para presentar su plan contra la corrupción. Es más. El Gobierno hace algo peor que ignorarlo, como es tergiversarlo, presentando lo que a todas luces es una clara amonestación como si de una felicitación se tratara. Y es que la desfachatez de Pedro Sánchez no tiene límites como no los tiene su determinación a perpetuarse y resistir en La Moncloa a toda costa. Y si no, esperen a oír lo que "Don Teflón" dice hoy miércoles en el Congreso...