Sánchez ultima la cesión de todo el IRPF a Cataluña y sus barones se revuelven tras enterarse por la prensa

Este lunes se celebrará una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad y al que asistirá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda. En esta reunión se ultimará la cesión de la capacidad para recaudar todo el IRPF de Cataluña. La modalidad será, con toda probabilidad, una proposición de ley del PSOE con ERC que se registrará en el Congreso en los próximos días. "Todos los detalles se darán en la Comisión", auguran desde el Gobierno catalán que emplazan a los medios a la rueda de prensa que se producirá entre el Gobierno catalán y el central.

"Lo que el Gobierno de España está trabajando es en una mayor profundización de las competencias autonómicas", señalaba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien terciaba que nunca harán "un agravio territorial" y que, las comunidades que quieran, podrán acogerse al mismo acuerdo que se llegue con Cataluña.

Esta medida llega sólo dos días después de un placentero pleno en el que Gabriel Rufián ejerció casi como portavoz del PSOE y cerró filas con Pedro Sánchez pese a los escándalos de corrupción que cercan a su Gobierno. La decisión de ceder el IRPF ha irritado a las otras dos comunidades de régimen común que gobierna el PSOE, Asturias y Castilla la Mancha. Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que ambos ejecutivos autonómicos se han enterado por la prensa y que nadie del Gobierno central, ni de Ferraz se ha puesto en contacto con ellos para comunicarles esta cesión.

"La corrupción ha traído barra libre y esto es absolutamente grave", ha asegurado el presidente del Castilla la Mancha, Emiliano García Page. "Todo es más grave ahora que antes por una simple razón: a más corrupción, más debilidad; a más corrupción, más negocio para los socios; a más corrupción, más cesiones", ha terciado en un acto en el que se ha pronunciado sobre este nuevo pago a cambio de un nuevo respaldo parlamentario.

En Asturias, donde su presidente Adrián Barbón se encuentra de baja médica y no se reincorporará hasta este sábado, también denuncian que "no nos han informado absolutamente de nada" y anuncian que no admitirán" privilegios a Cataluña y defienden un debate en el que participen todas las comunidades "en igualdad de condiciones".

La decisión de Montero de negociar de forma "bilateral" con Cataluña ha irritado en estas dos comunidades ya que Moncloa busca puentear así el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el PP controla 11 comunidades y los socialistas de Asturias y Castilla la Mancha se oponen a un "cupo" catalán.