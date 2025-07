"Llamadme loco, ¿alguien que venía de un entorno de gestión de saunas y prostíbulos iba a ser lo mejor para España?"

Sobre Sánchez dice que "es el alumno aventajado de lo peor que hemos visto en el socialismo" y de su situación límite desde hace meses cree que "si no fuera presidente del gobierno en estos momentos estaría imputado" o que "en un país serio donde los votantes no fueran hooligans este señor habría caído". Tiene claro que "debería ser un ser de luz para no estar pringado en todo". Sobre su pasado se pregunta: "Llamadme loco pero, ¿de verdad, alguien que venía de un entorno familiar de gestión de saunas y prostíbulos iba a ser lo mejor para España?".