Mensaje a la oposición: "¿Os importaría pelear juntos? ¿Os importaría espabilar?"

Sobre la oposición dice que si algo se le puede echar en cara es "no saber a qué enemigo se está enfrentado", el "PP no se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo para permanecer en el gobierno, y no lo digo de forma metafórica". Añade que Sánchez "está yendo contra un sistema que se llama democracia liberal". Acaba recordando aquella foto de Colón de 2019 en la que posaron juntos, pero no revueltos, los tres partidos de la oposición liderados en aquel momento por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Les pide: "¿Os importaría pelear juntos? ¿Os importaría espabilar?"