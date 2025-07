Malestar y divisiones en Sumar por el trágala de Sánchez con el separatismo catalán

Sumar se divide por el cupo catalán. La formación de Yolanda Díaz reconoce que ante una eventual votación de la financiación singular de Cataluña en el Congreso de los Diputados deberán negociar internamente una postura común dadas las profundas diferencias entre sus integrantes. Partidos de carácter territorial que conforman el grupo parlamentario están en contra de lo que consideran un trato de favor hacia Cataluña.

Formaciones como Chunta Aragonesista y Més per Mallorca reclaman que cualquier modificación del sistema de financiación debe aplicarse en igualdad de condiciones para todos los territorios, de lo contrario podrían no apoyar un cambio de modelo si no se resuelven también los problemas de financiación de su territorio.

Desde Compromís, la diputada Águeda Micó denuncia que conceder privilegios exclusivos a una comunidad autónoma supone una discriminación entre territorios. De hecho, y con una postura ahora más firme desde el escaño del Grupo Mixto, ha confirmado que "no apoyará ninguna reforma de la financiación autonómica si no se soluciona la infrafinanciación valenciana". Desde la formación valenciana subrayan que no se oponen a que otras comunidades cuenten con soluciones singulares, siempre que estas no agraven las desigualdades entre territorios.

El malestar por las continuas cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán también alcanza a otros socios de investidura. Desde Podemos lanzan una crítica severa ante lo que califican como una nueva maniobra de distracción por parte de un Ejecutivo asediado por los escándalos de corrupción. "El PSOE está absolutamente desesperado por intentar ganar tiempo e intentar ganar oxígeno hasta que aparezca otro informe de la UCO de la Guardia Civil", reprochó el portavoz morado, Pablo Fernández.

Dada la frágil mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo, el PSOE se verá obligado a persuadir a sus socios más reticentes para sacar adelante la votación en el Congreso de los Diputados, destinada a atender las exigencias del independentismo catalán.