El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha valorado desde Barcelona el auto del Tribunal Supremo que desestima su imputación, asegurando que "pone las cosas en su sitio". "No había nada, y así lo dice con toda contundencia el Tribunal Supremo", ha subrayado el ministro, en una clara reivindicación de su no implicación.

"Nunca nada dio lugar a tanto. Confío plenamente en la justicia del país, confío plenamente en el Estado de Derecho, confío plenamente en el sistema de garantías y de recursos que tenemos y por eso les digo que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado y gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco, no tengan ninguna duda", ha reaccionado el ministro Bolaños tras quedar fuera del caso Begoña Gómez.

Además ha agradecido a quienes "contaron la verdad y defendieron que no había nada" cargando contra "los que sabiendo que no había nada intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mi y a mi familia, en su conciencia lo llevarán", ha arremetido el ministro de Presidente a declaraciones a la prensa un día después de que el Tribunal Supremo haya rechazado la solicitud del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado para imputar al ministro Bolaños, por los delitos de falso testimonio y malversación. En su auto, el Alto Tribunal justifica el archivo de la causa al no apreciar una imputación delictiva "suficientemente individualizada" contra el ministro.

Unas declaraciones que llegan tras un mensaje breve pero cargado de intención que el ministro publicó en sus redes sociales, en el que advirtió: "El tiempo siempre pone todo y a todos en su sitio".

La exposición de motivos atribuía al ministro Félix Bolaños un presunto delito de malversación en el marco de la contratación de una asesora adscrita a la Presidencia del Gobierno que habría desempeñado funciones de la esposa del presidente del Gobierno, hechos que habrían tenido lugar durante la etapa en la que Bolaños ejercía como secretario general de la Presidencia. Además consideraba que había indicios de que habría cometido falso testimonio en su comparecencia como testigo en la causa que sigue contra la esposa del presidente.