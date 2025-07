El Gobierno abocado a suplicar al PP hasta en el último pleno escoba de la temporada

En el Gobierno y en el PSOE sueñan, en cada votación, con un número: 171. Es lo que suman PP, Vox y UPN. La garantía de que, a partir de ahí, todo se complica. Ferraz y Moncloa, para evitar problemas de última hora con los socios, evitaron llevar al pleno de este martes la ley Bolaños pero ni con esas han evitado sobresaltos.

Este lunes, en Ferraz recibieron con inquietud que Podemos votará en contra de uno de los decretos que preocupan especialmente al PSOE en el llamado pleno escoba, el último de este periodo de sesiones. Se trata del que busca evitar apagones como el que dejó a oscuras a buena parte de la península ibérica el pasado 28 de abril.

Según el portavoz morado, Pablo Fernández, el texto "no fija obligaciones a las empresas del oligopolio" y "no establece multas para sancionar los comportamientos temerarios de las compañías". Incluso ha negado la principal justificación del Gobierno: "No sirve para prevenir ningún apagón futuro", ha terciado y "sólo se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio, y no en defender el interés general y evitar que puedan volver a darse situaciones así".

La decisión de Podemos incomodaba al PSOE, cuya portavoz, Montse Mínguez, pedía "dejar trabajar a los grupos parlamentarios" y prefería poner el acento en las entregas a cuenta, que probablemente sí saldrán adelante. Una vez más, la posición de alguno de sus socios; unas vez Junts, otras Podemos, vuelve a hacer que el Gobierno dependa del PP, incluso en el último pleno antes del receso veraniego. Desde la dirección del PSOE lamentaban que "no esperan nada" del principal partido de la oposición.

En Génova, sin embargo, aprovechaban el momento para mantener la presión. "Necesitan que les convalidemos decretos porque no tienen Presupuestos", afirmaba la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, "Es absurdo el pleno que vamos a celebrar, convocan al Congreso de los Diputados, no para algo extraordinario, sino para algo ordinario porque el ordinario se ha convertido en un reto para este Gobierno", añadía la diputada a la par que prometía que no comunicará el sentido de su voto hasta última hora.

Fuentes parlamentarias populares lo justificaban alegando que "no estamos para darle información al Gobierno". En el PP lamentan que el foco no esté puesto en el bloque de investidura de Pedro Sánchez. "La legislatura arrancó con 178 votos a favor de que fuera presidente del Gobierno. Entendemos que mantiene intactos sus apoyos", tercian en privado, sobre una agonía parlamentaria de la que Moncloa no se libra ni el último día antes de irse de vacaciones.