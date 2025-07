El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a referirse a las saunas que regentó el suegro de Pedro Sánchez durante una entrevista en el programa En boca de todos de Cuatro. El líder de la oposición ha recordado que "este señor ha difamado a políticos muertos, vivos, que están y que no están". "Ya está bien", ha afirmado, mientras recordaba acusaciones de Sánchez contra Aznar, Fraga, Rajoy o Ayuso.

"Con esa hipocresía permanente, con esa soberbia constante y ese narcisismo, dice que va a ilegalizar la prostitución, un mínimo de decoro, sea usted prudente porque, desde hace 10 años, ha quedado acreditado que usted se ha beneficiado de forma indirecta del abominable negocio de la prostitución en su familia política", ha afirmado Feijóo, quien ha criticado las formas políticas de Sánchez para embarrar a los adversarios.

"Yo no voy a entrar en el número de pisos en Mojácar, Majadahonda, Pozuelo o no voy a ver la fecha de la escritura. Lo que sí es evidente es que la familia política de Sánchez ha tenido saunas y prostíbulos", ha recordado, lo que le lleva a censurar que el líder del PSOE tenga "legitimidad para dar lecciones de moralidad en materia de prostitución a nadie".

En ese sentido, ha recordado las acusaciones que desde el PSOE le han hecho por la fotografía de 1995 con Marcial Dorado, quien, años más tarde, fue condenado por narcotráfico. "Lo dijeron en el año 13 cuando se le ve fotografías conmigo y con otra gente. Me votaron otra vez con mayoría absoluta en el 2016 y en el 2020", ha afirmado, mientras se refería a la entrevista de Dorado a El Confidencial en la que admitía que gente del PSOE le había ofrecido dinero a cambio de soltar "una bomba" contra Feijóo antes de las generales. "Lo que está claro es que las cloacas del PSOE funcionan y siguen funcionando", ha terciado. Una fontanería que se habría iniciado en época de Zapatero con Pepe Blanco.

Sobre el caso que afecta al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, investigado por beneficiar a empresas gasísticas que eran clientes de su bufete y consultora, Feijóo ha pedido que se "investigue hasta el final" y ha recordado que "llevamos siete años con un sumario decretado secreto".

"A pesar de ello sigo creyendo en la independencia de este juez y usted comenten esto, no les digo que son pseudomedio por la pregunta que me acaba de hacer", ha afirmado, tratando de marcar distancias con la actuación de Sánchez en el caso que afecta a su mujer. "Lo que está claro es que llevaba fuera de ese despacho desde 2008 y no volvió a ese despacho", ha terciado al dar credibilidad al testimonio de Montoro, que dice que dejó en esa época el lobby, pese a que los investigadores creen que siguió vinculado y que hizo "leyes a demanda" para favorecer a los clientes.