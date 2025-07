Las investigaciones de la UCO apuntan a más de una trama de presunta corrupción en el amaño de obras públicas. El propio Koldo García Izaguirre mostró en una de las conversaciones captadas su enfado por la intromisión de Pepe Blanco y el volumen por el que lo hacía.

José Luis Ábalos no ha dejado de señalar a Blanco como la persona que le impuso algunos de los puestos clave en la trama de presunto amaño de obras públicas. Y ahora sabemos que incluso en la declaración ante el juez de Santos Cerdán, el ahora preso en Soto del Real, no sólo no negó la mediación de Blanco en el nombramiento de cargos decisivos, sino que la confirmó.

En la declaración ante la Justicia previa a su entrada en prisión, hubo un detalle muy llamativo y delicado para Pepe Blanco. A pregunta de su letrado –es decir, presumiblemente, siendo una pregunta pactada–, Santos Cerdán deslizó el siguiente comentario: "Cuando llegan a los Gobiernos se montan los equipos y el Gobierno forma parte de ese proceso, buscan perfiles técnicos y políticos del partido que puedan ocupar cargos".

Blanco, el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero

Hasta ahí una definición general, pero añadió que se "revisaron perfiles" y que Pepe Blanco había pasado nombres". Y lo hizo por duplicado, vamos, que el interés era alto. Porque se los pasó a Ábalos y al propio Cerdán, que, a su vez, compartían los nombres con los Ministerios "para que ellos pudieran elegir".

Pero la supuesta elección iba intermediada previamente por Blanco. Y por el propio Cerdán, que en ese momento "ya era secretario de organización. Una cosa es la labor del Ministro pero si la gente a su alrededor no es gente afín al PSOE dificulta la labor de la Administración, porque quieren sacar proyectos adelante y luego se dan cuenta que está caducado el DIA y necesitan gente comprometida con su proyecto político para agilizar a la Administración", añadió Cerdán.

Traducido: que había que trasladar los nombramientos adecuados para que hubiera "gente comprometida con su proyecto político para agilizar a la Administración". Por lo visto era para agilizarla sólo en una dirección.

Y allí estaba Blanco, el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero con permiso de Pedro Sánchez para intermediar.

68 millones en ampliaciones de contratos de Adif

Hay que recordar que la UCO ha detectado ya 68 millones en ampliaciones de contratos de Adif y sospecha que se trate de mordidas de la trama. Y no de una sola tramas. Los investigadores han detectado una extraña coincidencia en algunas de las adjudicaciones: dos empresas que reciben una valoración totalmente alejada del resto en la parte técnica, la que puede ser alterada de forma subjetiva.

El resto de competidoras, incluidas grandes empresas con experiencia más que sobrada, recibieron notas totalmente alejadas, lo que ha llevado a sospechar a la UCO de que distintas tramas hayan respaldado a distintas beneficiadas que acababan compitiendo entre ellas. Una versión que encajaría con la denuncia de Víctor de Aldama de cómo se habría quedado sin colocar en una obra Santos Cerdán a su patrocinada –por lo que le habrían pagado 15.000 euros de consolación–.

Y también con la versión de las propias conversaciones interceptadas, en las que Koldo García Izaguirre se queja de que José (Pepe) Blanco habría estado introduciendo empresas y el propio Cerdán le recrimina lo mismo a Ábalos y Koldo. De hecho, algunas empresas llegaron a hablar en las conversaciones de distintas "ganaderías". Y eso supondría que la magnitud total del caso está aún por descubrirse.

