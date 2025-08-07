Las prostitutas se burlan del PSOE con una ruta por los negocios sexuales del suegro de Sánchez

La plataforma de trabajadoras sexuales Stop Abolición ha tirado de sarcasmo en redes sociales y ha lanzado una propuesta turística de lo más inesperada y atrevida: una ruta veraniega por los clubes de alterne que supuestamente estuvieron vinculados al padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si no tienes plan para este verano, prueba la 'ruta abolicionista PSOE', un paseo por los clubs de la familia Gómez Serrano. Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido", reza el mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), acompañado de un mapa detallado con los 10 locales atribuidos a Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña.

El mapa, que ya se ha compartido por cientos de usuarios, incluye direcciones de míticos locales como la Sauna Adán en Madrid o el Kilómetro Ochenta en Segovia, y ha sido presentado como la guía definitiva de "puticlubs, sauna gay y saunas-prostíbulo en su día propiedad de la familia Gómez Serrano, familia política del presidente del gobierno Pedro Sánchez".

El mapa de la "hipocresía"

La propuesta surge como respuesta directa a la intención del PSOE de abolir la prostitución en España, una medida que ha provocado un profundo rechazo en buena parte del colectivo de trabajadoras sexuales, que denuncian la criminalización de su actividad basada la mayor parte de las veces en estadísticas sobre explotación sexual manipuladas.

"Con este mapa queremos reflejar la infinita hipocresía de una persona que viene a abolirnos cuando ha tenido vínculos familiares con el propietario de una decena de locales de alterne", ha declarado a Libertad Digital un portavoz de Stop Abolición. "Le pagaron los pisos, la campaña de las primarias… y quiere hacer una norma abolicionista porque, según dice, hay explotación en el sector y las mujeres están en situación de esclavitud cuando resulta que estaba codo con codo con uno de los empresarios más influyentes de España en el sector de los prostíbulos".

La intervención de Alberto Núñez Feijóo en el pleno sobre corrupción del pasado 9 de julio, aludiendo a que Pedro Sánchez se habría sido partícipe a título lucrativo de los negocios de prostitución de su suegro Sabiniano Gómez, ya fallecido, fue el detonante para que un secreto a voces acabase en el debate público.

Los negocios de Sabiniano Gómez —incluidos prostíbulos gays y heteros— cerraron o se traspasaron a los hermanos de Sabiniano entre 2006 y 2012, justo cuando Pedro Sánchez comenzaba su ascenso político. Aunque en 2024 la Audiencia Nacional calificó la actividad como "privada y lícita", las revelaciones sobre este pasado empresarial siguen generando controversia, especialmente cuando se pretende dar lecciones de feminismo institucional desde el atril del Consejo de Ministros.