Estas son todas las pruebas que certifican que Sánchez se ha beneficiado de las saunas y prostíbulos familiares

Pedro Sánchez no ha temblado con escándalos brutales que afectan a obras públicas presuntamente amañadas, contratos de mascarillas con fuertes indicios de ilegalidad, operaciones multimillonarias de petróleo, cátedras regaladas a su mujer, rescates bajo sospecha, entradas de narcodictadoras a España, presunta finaciación ilegal del PSOE, amaño de sus primarias, prostitutas enchufadas en cargos públicos, pactos con proetarras, amnistías para prófugos, etc. Pero parece haberse quedado descolocado con un asunto muy fácil de entender: se ha beneficiado de negocios familiares de prostitución. Estos son todos los hechos comprobados sobre este escándalo hasta el momento.

Uno. Las saunas y prostíbulos fueron la actividad principal de la que vivió la familia de la mujer de Sánchez. Sabiniano Gómez -el padre de Begoña- y sus hermanos tuvieron al menos nueve saunas y prostíbulos en Madrid y en regiones como León o Segovia. La cifra total como toda seguridad será muy superior.

Dos. No se trató de ningún negocio pasajero. Los tuvieron durante décadas y en ellos se practicó la prostitución tanto heterosexual como homosexual, como han narrado ya infinidad de testigos.

Tres. Entre los locales de esta cadena sexual están la Sauna Adán en San Bernardo, la Sauna Azul, Sauna Princesa, un prostíbulo en el Paseo de la Castellana y otro en la carretera de La Coruña.

Cuatro. Los audios filtrados del excomisario Villarejo aseguraron que la propia Begoña Gómez habría desempeñado tareas contables para el negocio, por lo que era total y plenamente conocedora de la actividad. Testigos directos han asegurado que su papel fue más allá y realizó pagos a prostitutas en al menos uno de esos locales manejados por su familia.

Cinco. En 2006, cuando Begoña se casó con Pedro Sánchez, su padre traspasó los locales a sus hermanos, precisamente, para esconderlos de las más que previsibles críticas a la carrera política de su yerno.

Seis. Tanto la sauna Adán como un ático en el mismo edificio son inmuebles públicos -de Muface-. El ático, para colmo, fue contratado a una precio totalmente rebajado con respecto al del mercado por estar dentro de lo que se denomina como renta antigua. Pagaron 850 euros al mes por el ático de 140 m2 en una de las zonas más caras de Madrid.

Siete. Los testimonios relatan como el ático también acabó siendo usado para la prostitución.

Ocho. El ático, con sus 140 m2 fue transformado en 14 nichos de entre 8 y 9 m2 donde cabía poco más que la cama. Y Muface no puso ninguna pega.

Nueve. Los locales no han estando exentos de sentencias, intervenciones y condenas. En 2009, el Ayuntamiento de Madrid abrió expediente por deficiencias en la seguridad de la Sauna Adán. Mucho antes, en 1989, el Tribunal Supremo emitió una condena por una imprudencia que causó la muerte de una persona en la misma sauna. Sabiniano Gómez fue considerado responsable civil subsidiario. Y viene la más delicada: en otro local, Kilómetro Ochenta, en 2016 -gestionado por Francisco Enrique Gómez Serrano (tío de Begoña)- se practicó una intervención policial por trata de personas: un encargado fue condenado a 3 años por coacción a prostituirse. La red que operaba a través del local, incluyendo proxenetas rumanos, recibió condenas superiores a 20 años.

Además, la Inspección de Trabajo multó a la empresa familiar con 66.339 € por explotación laboral de once prostitutas extranjeras sin papeles ni, por supuesto, contrato laboral. Se trataba de mujeres brasileñas, colombianas y nigerianas que vivían en el local y trabajaban en turnos de diez horas por un salario que dependía del número de copas que conseguían que se tomaran los clientes.

Diez. Un pasaje de uno de los libros del muy entusiasta seguidor de Pedro Sánchez, Bob Pop, incluye un esclarecedor párrafo que describe la sauna Adán como un lugar "donde los chaperos te follan por cuarenta euros". Otro párrafo más que delicado señala lo siguiente: "He gastado todo lo que llevaba encima. La sauna es el último recurso. Hay un chico joven, demasiado joven. Me pregunta si quiero algo especial. No sé si es lástima o deseo, pero saco lo último que me queda en el bolsillo. No es mucho, pero él asiente".

Once. Los mismos audios de Villarejo señalaron que en la Sauna Adán hubo cámaras y micrófonos con supuestos fines policiales, pero sin autorización judicial. Fuentes policiales confirman que era un centro muy conocido en el mundo de la política y que las grabaciones podrían haber tenido fines de chantaje o coacción.

Doce. Pedro Sánchez se ha beneficiado de tres inmuebles pagados por la familia Gómez. El primero es el piso en el que Sánchez vivió desde que contrajo matrimonio con Begoña Gómez: una vivienda ubicada en la calle Dinamarca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) dentro del complejo residencial Somosaguas Park. El piso fue comprado en 1997 por su mujer.

Trece. Más tarde, los Sánchez-Gómez se trasladaron a la calle Tramontana, de nuevo en Pozuelo, que la mujer de Sánchez heredó de su madre. En esta casa vivieron hasta su entrada en La Moncloa.

Catorce. El tercer inmueble del que se ha beneficiado Sánchez es una residencia de vacaciones en Mojácar (Almería), comprado, una vez más, por la mujer de Sánchez en abril de 2013. Pero, para colmo, el vendedor fue la sociedad San Bernardo 36 SL, la de su padre y sus tíos montada para la gestión de las saunas gays en Madrid. En ese momento, Sánchez ya era diputado por el PSOE en el Congreso. De hecho, un año después se hizo con la secretaría general de todo el PSOE.

Y quince. Una reciente información de Voz Populi asegura que la campaña de las primarias de 2017 que devolvieron a Sánchez el control del PSOE fue costeada en buena parte por su suegro y Ábalos conservaría pruebas de los gastos de aquella campaña.

