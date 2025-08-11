Clavijo denuncia la "improvisación" del Gobierno en el traslado de menas y exige "un protocolo"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes que "hay cierta improvisación y quizás falta de concreción" por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menas a la península. Así lo ha indicado Clavijo al señalar que desde Canarias se ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de tener un protocolo para el traslado de estos menores porque, citó a modo de ejemplo, que en el caso de los menas que saldrán hacia península hoy, tenían que haberlo hecho "la semana pasada pero el Estado no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores".

A ello, ha dicho durante una entrevista en 'Las Mañana de RNE', que "los que tienen que salir, que tienen que salir otros más esta semana, ni siquiera han comunicado todavía los nombres de los niños" que van en esa próxima remesa y que, matizó, sería este "jueves o viernes, con lo cual hay cierta improvisación y quizás falta de concreción".

Clavijo ha lamentado que "tampoco" se ha informado al Gobierno canario de que "estaban generando 1.200 plazas en toda la península", "ni cuándo van a estar disponibles, ni dónde van a estar disponibles", por lo que ha admitido que "es muy complejo", ya que Canarias mantiene la tutela de estos menores y tiene que contactar con las otras comunidades autónomas a las que se derivan, de ahí su insistencia en que requieren de "unos protocolos y unas garantías".

Cuando se haga efectivo, este lunes, el primer traslado desde Canarias a Península de menas con protección internacional de asilo, habrán pasado "más de cuatro meses" después de que el Tribunal Supremo (TS) dictara la medida cautelar en la que se instaba al Gobierno central a darle protección a los niños solicitantes de asilo.

Proceso de 10 meses

Cuestionado sobre el tiempo que va a transcurrir para trasladar a los más de 1.000 menas solicitantes de asilo que hay en Canarias si se derivan unos 30 semanalmente, Clavijo apuntó que se alargaría "más de 10 meses", indicando que "ni siquiera" saben "si ahora" que mejoran las condiciones de navegación, "los menores que van a seguir llegando a Canarias, van a ser más incluso que esos 30 que saldrían".

De todos modos, ha afirmado que seguirán colaborando e insistiendo, al tiempo que se mostró "tremendamente agradecido a que el Supremo haya escuchado a Canarias y le haya tenido que decir al Estado que cumple con su obligación", ya que estos menores "son responsabilidad exclusiva del Estado y llevaban tres y cuatro años abandonados en Canarias a la atención de la comunidad autónoma".

El presidente canario ha solicitado un "poco de sentido común a todos, al Gobierno de España, a las comunidades autónomas". Sobre el hecho de que estos menores que salen de Canarias no puedan ir al centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, Clavijo admitió que le "parece indecente" porque cuando los niños y los ucranianos estuvieron allí, "no había un problema de licencia, no había un problema de uso, que es lo que han alegado, de que no es compatible el uso residencial".

"Situación de emergencia"

Ha añadido que lo que está pasando en Canarias es una "situación de emergencia migratoria". Respecto a la salida de los más de 5.000 menas que tienen acogidos Canarias a partir de la aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y que está previsto que empiece a funcionar a partir del 28 de agosto, Clavijo ha dicho que lo que se ha definido es un sistema nacional de atención a esos menas.

A ello, ha agregado, que tanto el Tribunal Constitucional, también en su auto, y el Supremo, deja ver que "esto es una responsabilidad del Estado", que en materia migratoria la competencia "es exclusiva del Estado", si bien reconoció que la ley de menores y las comunidades autónomas tienen una responsabilidad, de ahí que explicó que lo que "se ha tratado de establecer es un sistema nacional" porque España "no tenía una política migratoria".

En relación con ello, sobre la reacción de las comunidades, ha asegurado que ha hablado tanto, con presidentes del Partido Popular como recientemente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y apuntó que si bien "ellos no están de acuerdo con esa reforma y entienden que es competencia del Estado y que el Estado tendría que garantizar los recursos económicos y atenderlo", afirmó que "todos" le han transmitido que, aunque "van a recurrir, porque entienden que se está invadiendo" competencias de la comunidad, "van a cumplir la ley".

Clavijo, por ello, ha señalado que "no" entiende que "no lo vayan a hacer", aunque ha apuntado que la propia fiscalía al ser menores, cuando lleguen a su comunidad autónoma, "pedirán responsabilidades", si bien espera que todo este trabajo que se ha hecho con el Gobierno de España "sea un poquito más diligente" que el que se está "viendo ahora con los menores de protección internacional".