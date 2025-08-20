El PP llama al Senado a los ministros Aagesen, Marlaska y Robles por "sus políticas medioambientales dogmáticas"

El Partido Popular ha anunciado que habilitará el mes de agosto en el Senado para solicitar la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la de Defensa, Margarita Robles, por la gestión de los incendios. Los de Alberto Núñez Feijóo señalan la responsabilidad del Gobierno central por no facilitar medios suficientes, reaccionar tarde y no cooperar con las CCAA en los primeros días de la catástrofe.

"No hay política medioambiental posible si se abandona el campo", ha criticado la portavoz del Senado, Alicia García, en rueda de prensa, en línea con lo dicho también por presidentes autonómicos, como la de Extremadura, María Guardiola, que pidió ayer "flexibilizar" las actuales leyes medioambientales dictadas desde "despachos en las ciudades", sin tener en cuenta la "visión rural". El PP descarta, por tanto, un pacto de Estado en estos momentos.

La portavoz del PP en el Senado ha defendido la solicitud de comparecencia asegurando que los ministros "tendrán que explicar el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este Gobierno en materia medioambiental", endureciendo así el tono contra las actuales leyes climáticas que el Ejecutivo pretende endurecer todavía más, a la vista de su oferta de pacto contra la emergencia climática, que Pedro Sánchez sigue esgrimiendo como solución al problema.

García ha criticado que el Gobierno lleve cinco años sin aprobar el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil que permitiría tener instrucciones sobre cómo coordinar las CCAA en situaciones de emergencia y un catálogo de recursos y medios del Estado a disposición de las administraciones. En opinión del PP, esto habría facilitado la coordinación para extinguir las llamas y hacer frente a esta emergencia. "El máximo responsable es Sánchez, ausente, que ha llegado mal, tarde y a rastras", ha dicho la portavoz del PP.

"Tenemos un presidente más preocupado por sus asuntos judiciales, que salió del búnker de Moncloa para meterse en el de La Mareta", ha dicho, señalando al Ejecutivo por la falta de colaboración con las CCAA en la extinción de incendios. El Gobierno asegura, sin embargo, que desde el principio han puesto a disposición de los gobiernos autonómicos todos los medios disponibles y critican la falta de prevención, cuya competencia recae en las regiones.