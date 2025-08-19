Guardiola critica la "rigidez" de las leyes ambientales ante un Sánchez que insiste en su pacto climático

Pedro Sánchez pretende hacer causa ideológica de los incendios, como ya ocurriera con la Dana, y ha anunciado que en septiembre creará un grupo de trabajo para promover un pacto de Estado por la emergencia climática, sin haber telefoneado todavía a Alberto Núñez Feijóo. Durante su visita a Cáceres, el presidente ha prometido también declarar zona catastrófica las áreas afectadas por las llamas en una comparecencia junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien ha aprovechado por su parte para criticar las leyes actuales.

"Nos encontramos con una normativa medioambiental que es muy rígida y tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla", decía la líder autonómica del PP, añadiendo que "debemos hacerlo desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y desde el sentido común, que muchas veces se pierde desde esa perspectiva lejana que se tiene a veces en Europa o en los despachos de las grandes ciudades".

Una postura que choca con la propuesta hecha por el jefe del Ejecutivo, que se empeña en culpar al cambio climático de lo ocurrido, sin mirar más allá. "Son 16 días de ola de calor y que, según los registros, es la ola más larga desde 1975", comenzaba diciendo. "Con independencia de cuál sea la causa de los incendios, lo que nos dice la ciencia y el sentido común, es que el clima está cambiando y que la emergencia se está agravando y cada vez tiene más impacto", aseguraba, despreciando el origen de las llamas dado que, según su propio ministerio de Transición Ecológica, el 90% se debe al factor humano.

"Ante los incendios, las danas y las inclemencias de las emergencias climáticas sólo vale una respuesta: la unidad institucional", decía, para presentar, una vez más, su pacto de Estado como la solución a todos estos problemas. Una propuesta que ya hizo en 2022 y no ha promovido desde entonces. "Si la emergencia climática se agrava año tras año tenemos que trascender las legislaturas y que las políticas de Estado nos comprometan a todos los gobernantes", ha defendido.

Sin atisbo de autocrítica

Sánchez ha aprovechado su intervención para presumir de la labor llevada a cabo por su Gobierno, elogiando especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Quiero que sepas presidenta (Guardiola) que, desde el primer momento, el sistema de Protección Civil y el Gobierno de España han estado a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad y esta tragedia, y lo vamos a seguir haciendo", decía ante el gesto contrariado de Guardiola, especialmente cuando el PP ha pedido "medios extraordinarios" para combatir las llamas, sin respuesta todavía.

El presidente del Gobierno ha insistido, a pesar de ello, en prometer "colaboración" y "empatía". "Estamos ante una realidad que cada vez nos atropella más", decía, en referencia al cambio climático y los incendios, que sigue vinculando, evitando hablar de políticas de prevención, de inversión en efectivos de extinción o cambios legislativos que se hagan cargo del problema de la España vaciada o de la excesiva burocracia que asfixia al campo.