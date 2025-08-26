Vox intensifica su batalla contra el PP y se lanza a por Mañueco en plena disputa por los incendios

Vox ha iniciado el curso político intensificando su batalla política contra el PP, al que lleva tiempo atacando para marcar distancias con su "partido matriz" y presentarse como alternativa al bipartidismo y al sistema que consideran corrupto. En medio de la disputa con el PSOE por la gestión de los incendios, los de Santiago Abascal han presentado una denuncia contra Alfonso Fernández Mañueco por "homicidio imprudente", tras la muerte de un bombero durante la extinción de las llamas.

La lucha política se extiende así a los juzgados, a sólo unos meses de que se celebren elecciones en esta comunidad, la primera del nuevo ciclo que se inicia el próximo año, a la que seguirá Andalucía. La denuncia acusa también a Mañueco de un delito contra los derechos de los trabajadores por la muerte de este operario el pasado 18 de agosto. A esta iniciativa se suma el apoyo de Vox a una propuesta del PSOE para forzar la comparecencia de Mañueco en las Cortes de Castilla y León, a cuenta de este tema.

La crítica de Vox al PP se recrudece en esta región que celebra dentro de poco comicios, algo que no ocurrió con la Dana y Carlos Mazón, al que los de Abascal sostuvieron para evitar que se sometiera a una cuestión de confianza, además de aprobarle después los presupuestos autonómicos. Hubo crítica hacia el presidente valenciano pero no de forma tan intensa como en este caso, donde los de Abascal han querido marcar distancias con los dos partidos responsables de la gestión de los incendios.

Una actitud que también se ha percibido a nivel nacional, en la Diputación Permanente celebrada este martes en el Congreso, cuando José María Figaredo ha equiparado a PP y Vox por su gestión de los incendios y sus responsabilidades, acusándoles de "pasarse la pelota unos a otros". Una estrategia similar a la de Podemos que a través de su portavoz, Ione Belarra, ha repartido críticas también a PP y PSOE, centrándolas en la falta de medios para la prevención y el supuesto recorte de efectivos.

La ofensiva de Vox se produce después de que Alberto Núñez Feijóo prometiera durante el último Congreso Nacional del PP, celebrado el pasado mes de julio, que no gobernaría con los de Abascal, asumiéndolo como un compromiso electoral. En ese momento, las encuestas daban al PP la posibilidad de gobernar sólo con la abstención de Vox pero en las últimas fechas los de Abascal han rentabilizado sus políticas contra la inmigración y su apoyo es ahora imprescindible para que Feijóo gobierne, según los últimos sondeos.