Comienza la temporada radiofónica y con ella vuelven las voces más escuchadas del país. En este uno de septiembre hay que destacar que ha arrancado la decimoséptima temporada de Esradio. También lo ha hecho la Ser, y "lo hace desde donde está la noticia, Àngels Barceló arranca #HoyPorHoy desde la frontera de Gaza junto al resto de enviados especiales". La cadena ha publicado unas fotos donde se ve a Barceló en una montaña de Israel junto a sus compañeros. De este modo, Ángels Barceló se refugia en la parte israelí de la frontera con Gaza después de llamar a Israel "Estado genocida".

Este lunes Barceló ha iniciado su programa diciendo que "hoy empezamos la temporada y lo hacemos con el firme compromiso de seguir siendo el altavoz de estos gritos, de los llantos de las madres que entierran a sus hijos, de los niños que ya no encuentran brazos en los que cobijarse, de los hombres que mueren buscando comida para la familia, de las ONG que no les abandonan y de esos periodistas que mueren dentro de Gaza con la cámara en el hombro".

📻 Comienza la nueva temporada radiofónica y @La_SER lo hace desde donde está la noticia. 🇵🇸 Àngels Barceló arranca #HoyPorHoy desde la frontera de Gaza junto al resto de enviados especiales. Síguelo en directo 🎧👇https://t.co/aGrI2pHXSL pic.twitter.com/SObtpEKDCP — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) September 1, 2025

Desde la cadena Ser presumen de retransmitir "desde la frontera de la Franja de Gaza con Israel y con la contundencia y el compromiso de seguir contando lo que está ocurriendo dentro, Àngels Barceló ha arrancado la nueva temporada de la SER y de Hoy por Hoy recordando lo que está sucediendo desde hace casi dos años".

Acusados de mentir

En dicha publicación, muchas personas han acusado a la Ser de mentir con la ubicación de la retransmisión: "Eso no es es Gaza, eso es Albacete". Otro comentario ha sido más irónico: "Traed Miguelitos de La Roda". Mientras que otro apuntaba a la falta de inmigración diciendo que "si vais a fingir que estáis en Gaza por lo menos id a Cataluña o Vascongadas". Refiriéndose también al paisaje y a las imágenes publicadas por la Ser, uno ha dicho que "maravillosa vista de la meseta burgalesa".