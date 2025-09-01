Feijóo pretende cambiar la ley para que haya elecciones automáticas si se prorrogan dos veces los PGE

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que estudia con los servicios jurídicos del PP un cambio legislativo que fuerza al Gobierno a presentar los PGE. Si un Ejecutivo no logra aprobar las cuentas públicas durante dos ejercicios seguidos y se ve obligado a prorrogarlos, se disolverían automáticamente las Cortes y se convocarán elecciones. La norma podría implicar un cambio de la Constitución, que atribuye en exclusiva al presidente la potestad de convocar comicios.

"Es de sentido común, de lo contrario podríamos llegar al absurdo de que en España los Gobiernos no tienen obligación de presentar ni aprobar los PGE, sin límite, ¿una dos, tres legislaturas?", ha criticado. "No es admisible que un Gobierno pueda dirigir un país, una legislatura entera, sin presupuestos, porque el presidente siguiente podría hacer lo mismo", ha advertido.

Una situación que ha calificado de "despotismo presupuestario". "Eso no es democracia", remataba en una comparecencia ante los medios después de reunir en Aranjuez a la dirección nacional del PP, con la que despachará durante todo el día para abordar este asunto, además de la corrupción, el campo o la inmigración. Temas que marcarán la agenda del nuevo curso político, sin descartan una posible convocatoria anticipada de elecciones generales.

Mientras Feijóo reunía a su cúpula, Pedro Sánchez insistía en presentar el pacto de Estado contra la emergencia climática como solución a los incendios de este verano. Una propuesta muy criticada por el líder del PP, que la considera oportunista y una forma de desviar el foco. "El Gobierno no tiene credibilidad para cumplir lo que ha incumplido los últimos ocho años", ha dicho, recordado que se trata de una medida propuesta hace tiempo y que guardó en el cajón.

"Los únicos pactos de Estado que ha hecho es romper los que había: en materia de Defensa y de Asuntos Exteriores", ha criticado, acusando a Sánchez de "ser experto en construir muros". En este sentido, ha insistido en que "no puede construir quien se dedica a demoler lo construido".

Inmigración y campo

En pleno ascenso de Vox en las encuestas, Feijóo se ha mostrado convencido de que en el último momento los españoles elegirán la "papeleta azul en lugar de la verde", restando importancia a los sondeos, y recordando que los de Santiago Abascal se situarían, en el mejor de los casos, en el mismo resultado obtenido en 2019. Aún así, el PP endurece el tono en dos de los asuntos que más permiten crecer a Vox: inmigración y campo.

En la cuestión migratoria, ha reprochado a Sánchez que no tenga siquiera política migratoria, ya que es la que mejor previene los problemas, recordando que en toda Europa se están revisando las medidas y propuestas desarrolladas los últimos años al respecto. También sobre los incendios, ha pedido una revisión de la normativa actual para "escuchar a ganaderos y agricultores" y revisar la PAC "aun a riesgo de ponernos en contra de nuestro grupo en Europa", ha advertido.

Esta pretensión augura posiciones más contundentes en ambos asuntos que las desarrolladas hasta ahora por el PP europeo, principal foco de crítica de Vox, dado que en muchas ocasiones utilizan los pactos suscritos en Bruselas entre los dos grandes partidos para atacar a Feijóo y equipararle con Sánchez y el PSOE. La posición adoptada, por tanto, no es baladí en un arranque de curso clave, donde la derecha arrasa en las encuestas pero el equilibrio de fuerzas será determinante para poder decidir con cómo sería el futuro gobierno.