Armengol la pifia: el nuevo reglamento da paso a Vito Quiles y echa al medio de Antonio Maestre del Congreso

El Congreso presidido por Francina Armengol ha fallado en su intento de limitar a los medios de comunicación en la Cámara Baja: estarán presentes en el Parlamento los comunicadores de EDA TV pero la Mesa se verá obligada a expulsar a La Marea, el medio de Antonio Maestre. El nuevo reglamento aprobado por la Mesa del Congreso restringe el acceso, entre otros, a los medios que tienen en plantilla a menos de diez personas, lo que incluye a La Marea pero no al medio de Javier Negre, por el que se acredita el que fuera jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles.

"De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre", ha denunciado el colaborador de La Sexta en su perfil de la red social X sobre la reforma del reglamento que, para Maestre, no ha cumplido el objetivo de expulsar a los "pseudomedios": "Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor". Antonio Maestre, según anunció La Marea en 2021, es subdirector del medio.

La reforma que fue votada en el último Pleno Extraordinario del pasado curso político ha resultado ser un inconveniente para medios afines a la actuación del Gobierno y, de momento, no ha tenido efecto sobre algunos de los comunicadores que motivaron al PSOE a negociar una reforma del reglamento con sus socios.

El filtro de la "cordialidad parlamentaria"

Cabe destacar que este hecho no significa que EDA TV y otros medios de este tono tengan inmunidad en el Congreso; ya que la reforma promovida por los socialistas da la posibilidad a la Mesa de la cámara de castigar a los periodistas que "no cumplan la cordialidad parlamentaria" dentro de las instalaciones del Parlamento. Las sanciones incluyen la retirada temporal de la acreditación y, en caso de reiteración, la retirada total de la misma.

"No se impide a nadie ejercer la labor del periodismo, a nadie; lo que pasa es que, como todos, debemos de seguir unas reglas, unas normas de comportamiento en esta casa", ha dicho el portavoz del PSOE en la cámara, Patxi López, después de que la Mesa hay aprobado definitivamente el reglamento. Para López, este no supone ninguna privación de la libertad de prensa, si bien ya ha cercado a aquellos medios que tengan una plantilla corta –por el motivo que sea—.

Zonas vedadas a los periodistas

Esta nueva norma también regula en qué zonas del Congreso pueden ejercer los profesionales de la información separando zonas vedadas para los periodistas en las que sólo puedan estar los diputados. Además, no permite a inscribirse a aquellos medios que no puedan demostrar tener al menos diez personas en plantilla dados de alta en la seguridad social y sin deudas con Hacienda.

En este mismo sentido, también se restringe la acreditación para "páginas webs", blogs y canales de Youtube; así como a las emisoras de radio o cadenas de televisión de difusión digital y sin concesión administrativa. A este grupo también hay que sumar a los departamentos de comunicación de los lobbies y a colaboradores de equipos de comunicación de los partidos políticos.