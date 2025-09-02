El Gobierno cancela el Pleno en la Diada para aprobar sus dos medidas más electoralistas

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado suspender el Pleno del próximo 11 de septiembre, que coincide con la Diada, de manera que se concentrará en dos sesiones, el 9 y 10 de septiembre. Algo inaudito en nuestro país y que sienta un peligroso precedente, dado que la excusa es la celebración de una fiesta autonómica.

El Gobierno se escuda en el supuesto respeto a sus socios parlamentarios pero lo cierto es que pretende evitar que se repita lo ocurrido el año pasado, cuando Junts y ERC se ausentaron ese día y provocaron que el Ejecutivo perdiera una votación. Su presencia es clave la próxima semana porque pretenden aprobar el aumento de los permisos de paternidad y tumbar las enmiendas a la totalidad para la jornada laobral que han presentado PP, Vox y Junts. Dos medidas de carácter social, con claros tintes electorales, que le permitirían arrancar el curso político más desahogado.

Y es que, al menos el incremento de los permisos de paternidad, será difícil que pueda ser rechazado por los grupos parlamentarios. Salvo que PP y Vox detecten que han colado alguna treta, podrían votar a favor de la medida, suscitando el apoyo de toda la Cámara. En cuanto a la jornada laboral, el rechazo de la derecha deja, una vez más, en manos de Junts que pueda salir adelante. Los de Puigdemont se han mostrado hasta ahora en contra, por el rechazo de la patronal catalana.

La reunión de Illa y Puigdemont

Se trata de una propuesta de Yolanda Díaz, con la que busca revitalizar su imagen, y para la que se mostró incluso partidaria de negociar directamente con Carles Puigdemont. Coincide que este martes, el presidente catalán, Salvador Illa, se reúne con el prófugo de la Justicia en Bruselas, en un encuentro que podría abordar este asunto, además de la negociación de los PGE.

El Ejecutivo argumentó que ya se suspendió un Pleno durante el Congreso del PP europeo para que los diputados de este grupo pudieran votar. Algo que siempre se ha llevado a cabo por cortesía parlamentaria cuando se producen actos de carácter internacional. Nunca hasta ahora el Congreso había cancelado una sesión plenaria por ser festivo en una comunidad, y más cuando los afectados no lo han solicitado, ya que la propuesta parte del propio Gobierno.

El interés demostrado por Pedro Sánchez para poder sacar adelante estas dos propuestas, evidencia el desgaste que sufre por sus constantes derrotas parlamentarias y su escasa capacidad legislativa. El Pleno de la próxima semana le permitiría romper esta dinámica y presumir de reagrupar a sus socios, a las puertas de una posible negociación presupuestaria. Permite además vender logros sociales ante su electorado, precisamente en un curso clave en el que habrá elecciones en Castilla y León y Andalucía.