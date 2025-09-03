El PP llamará en octubre al Senado a la presidenta de Navarra, María Chivite, por el caso Cerdán y Servinabar

El Partido Popular arranca el curso político en el Senado dando un impulso a la comisión Koldo con la comparecencia de Leire Díez el próximo 8 de septiembre. La considerada cabecilla de la cloaca del PSOE, tiene derecho a no responder a las preguntas, dada su imputación, pero debe acudir a la Cámara Alta, donde también citarán en las próximas semanas a la presidenta navarra, María Chivite.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha anunciado además que vendrán a la comisión el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, y Mariano Moreno, exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, el próximo 15 de septiembre, después de que lo haga Díez.

"Tendrán que explicar por qué contrataron con el dinero de todos a la fontanera del PSOE", ha criticado García, señalando también a Pedro Sánchez. Llamarán además a Bernardo Ciriza, consejero de Chivite, por la trama de Cerdán y Servinabar, mismo motivo por el que llamarán a la presidenta de Navarra, cuya imagen está muy desgastada a causa de este asunto.

Además de estas citaciones, el PP llamará a la comisión del apagón a la presidenta de Red Eléctrica y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dado que, meses después de lo ocurrido, el Gobierno sigue sin dar ninguna explicación sobre los motivos por los que España se fue a negro durante 11 horas. Diferentes expertos apuntaron a un error en el mix energético por un exceso de renovables, pero el Ejecutivo sigue sin aportar detalles.