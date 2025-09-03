García-Page pide a Illa que aclare que Puigdemont no "manda a distancia" en Cataluña como sí lo hace en España

El viaje del presidente de Cataluña, Salvador Illa, para reunirse en Bruselas con el fugado de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, no ha sentado bien en todos los estamentos del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "indescifrable" un encuentro que le suscita "muchos interrogantes" y ha pedido a Illa que aclare que Puigdemont no "manda a distancia" en Cataluña como, a su juicio, sí lo hace en España.

Para el líder de los socialistas castellanomanchegos, el expresidente de la Generalidad catalana ya manda sobre las decisiones que se toman en La Moncloa debido a la debilidad parlamentaria del secretario general de su partido, Pedro Sánchez. "Puigdemont ejerce el mando a distancia en España", ha espetado García Page después de desearle a Illa que "mantenga claro que en Cataluña el presidente es él y no Puigdemont" porque, según ha dicho, "sería especialmente doloroso para los catalanes".

Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo Illa. Su reunión con Puigdemont me parece indescifrable. Le deseo que, como hasta ahora, mantenga claro que él es el presidente de Cataluña y que Puigdemont no manda a distancia, como ya lo hace en España pic.twitter.com/XfVRF45nnH — Emiliano García-Page (@garciapage) September 3, 2025

En este contexto, ha planteado que la reunión le "suscita muchas preguntas, muchos interrogantes y, de momento, ninguna respuesta", por lo que ha instado a Illa a defender que él es él el que preside Cataluña y no Puigdemont, como venía haciendo hasta la reunión de este martes. Así, ha criticado en declaraciones a los medios de comunicación que el líder de Junts "representa el peor problema y la peor cara que ha presentado Cataluña y ha defendido que este es un hecho que "ya saben muchos catalanes". "Cada vez más", ha sentenciado.

Las declaraciones de Illa se producen después de que el presidente de la Generalidad se haya reunido para hablar de la viabilidad de la legislatura y los apoyos de los separatistas catalanes, que pidieron que se retirase al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor de los socialistas y fuese el actual líder del PSC el que se reuniese con Puigdemont. Illa es el tercer negociador del PSOE para con Junts en la legislatura, después de Zapatero y el exsecretario de Organización de esta formación, Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva por ser considerado como el cabecilla del caso Koldo.

Otro de los barones socialistas en hablar ha sido el presidente asturiano, Adrián Barbón, que ha asegurado que la fotografía de Illa con Puigdemont –sin banderas de la comunidad autónoma, ni del país, ni de la Unión Europea— le "gusta poco". A Barbón, Puigdemont le "cae bastante grande" y le "repele", aunque, al igual que Page, le achaca buenas intenciones a Illa en pos de la convivencia de los catalanes. Un argumento que ha sido esgrimido hasta la saciedad por el Ejecutivo de Sánchez.