La lamentable reacción de Gallardo a los incendios en Extremadura deja en evidencia al imputado líder socialista

El polémico e imputado líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, está más cuestionado que nunca tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a su fraudulento aforamiento exprés por el enchufe en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno.

En esta situación desesperada, Gallardo ha tratado de aprovecharse de la catástrofe de los incendios forestales de este mes de agosto, siguiendo la línea de actuación marcada por Oscar Puente y que ha sido la de todo el Ejecutivo: la confrontación total con el PP usando el desastre como un ariete político contra su rival, en este caso la presidenta María Guardiola.

El problema para el socialista ha sido que su actitud le ha hecho quedar en evidencia, sobre todo frente al tono muy institucional de Guardiola y, muy especialmente, frente a la profesionalidad de los dispositivos de extinción de incendios y del trabajo que han desarrollado en circunstancias muy complicadas.

Respecto a lo primero, hay que señalar que la presidenta extremeña no sólo ha mantenido esa posición institucional desde su cargo en esta ocasión –incluso durante la visita del presidente del Gobierno y en todas las difíciles relaciones con la Administración en plena crisis –, sino que ya lo hizo cuando estaba en la oposición, gobernado el socialista Guillermo Vara.

Por supuesto, Guardiola pidió mejoras y habló de las necesidades de los ciudadanos y las zonas que sufrieron los incendios, pero no aprovechó la catástrofe para cargar contra la Junta y su entonces presidente, ni por supuesto usó el tono agresivo y falto de respeto que sí ha usado en esta ocasión Miguel Ángel Gallardo.

El socialista, por ejemplo acusaba a Guardiola de estar "sobrepasada" por los incendios y de que, lejos de buscar soluciones "lo que hacen es instrumentalizar para sacar rédito".

También, y más llamativo aún, acusó a la popular de "no dar la cara", cuando nadie ha puesto en duda que la presidenta extremeña estuvo en las zonas afectadas desde el primer momento, atendiendo tanto a los vecinos que estaban sufriendo la catástrofe como a los medios de comunicación. Se da la circunstancia, además, de que el propio Gallardo estuvo desaparecido durante los peores días del incendio de Jarilla, el más destructivo de los que ha sufrido Extremadura este verano.

Por el contrario, las publicaciones en redes sociales de María Guardiola cuando estaba en la oposición se centraron en comentar la importancia de mantener la unidad de los extremeños frente a la tragedia, apoyar a los vecinos y valorar el trabajo de los que se enfrentaban a los incendios.

Los primeros en poner en marcha ayudas

Otro punto relevante es que, al ponerlas en marcha tras la celebración del consejo de gobierno extraordinario en Hervás el 29 de agosto, la Junta de Extremadura ha sido la primera administración autonómica en poner en marcha ayudas para los afectados, algo que, además, hasta ahora ningún gobierno de la Junta había hecho.

En su tono barriobajero, lo único que Miguel Ángel Gallardo ha atinado a decir sobre estas ayudas es que son "propias de la factoría de Génova y una película de Torrente."

Cabe señalar también algunos hechos relevantes como el actual gobierno regional ha aumentado en un 17% el presupuesto en extinción y prevención de incendios, con una inversión de 10% más para el aumento de la plantilla de bomberos forestales y medios, o la creación de la primera consejería que se ocupa específicamente de la Gestión Forestal y el Mundo Rural.