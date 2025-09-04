El Ministerio de Igualdad que dirige la socialista Ana Redondo ha presentado este jueves la nueva campaña de concienciación protagonizada por el actor Paco León y ambientada en un gallinero. "Hablemos de huevos", comienza diciendo el actor en el nuevo anuncio enmarcado el la nueva campaña institucional "sobre masculinidades", que ha sido bautizada por el Ministerio como "Por huevos".

La cartera de Redondo pretende de esta forma redefinir el concepto de tener huevos y pide que los hombres los tengan para afrontar "una masculinidad más libre, más diversa y más feminista" renegando de lo que, según ella, antes definía a la masculinidad. Para el Ministerio que antes dirigía Irene Montero, "una buena manera" de tener huevos es ir a hacer la compra o "decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias". "Con dos huevos", sentencia el actor mientras cocina una tortilla en mitad de un gallinero.

🥚Ya está aquí 'Por huevos', nuestra nueva campaña institucional sobre masculinidades🥚 "Durante mucho tiempo nos hemos creído que sólo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar #PorHuevos". 🥚Por una masculinidad más libre, más diversa, más feminista🥚 pic.twitter.com/FOmYoOCzPb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) September 4, 2025

"Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca", sigue la argumentación de la "libertad" para tener huevos esgrimida por Igualdad. Así, expresan que "llorar no te hace que tengas menos –huevos— y gritar no hace que tengas más; eso no va así porque, si de verdad los tienes, no tienes que ir por ahí fardando de que los tienes ". "Durante mucho tiempo, nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos, pero eso lo tenemos que cambiar, por huevos", apostilla la campaña del Ministerio.

En el acto de presentación de la campaña, Redondo se ha erigido como adalid de aquellos que pretenden liberarse mediante "la igualdad liberadora", que, a su juicio, libra a los hombres de la "testosterona mal entendida" y les da espacio a entenderla como, desde Igualdad, quieren que la entiendan. En este contexto, ha instado a los hombres a "huir de esa violencia, esa carga testosterónica y ese 'pormishuevismo' tradicional" que, según ella, aparta a cualquier hombre de ser el hombre que realmente quiere ser.

Esta nueva campaña se complementa con otras más agresivas que se realizaban con Irene Montero al frente del Ministerio cuando, en realidad, en lugar de abogar por la libertad de los hombres, se les reprendía y se les exigía que actuasen de una forma concreta que concordase con el feminismo de Podemos.