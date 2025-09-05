El Partido Popular está reforzando su ofensiva contra el presidente del Gobierno por sus críticas a los jueces justo antes de la apertura del año judicial. Pedro Sánchez acusó el pasado lunes a los magistrados que investigan a su esposa y a su hermano de "hacer política". Por esto, el principal partido de la oposición ha anunciado que han registrado en el Parlamento Europeo una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que adopte medidas contra el presidente del Gobierno por lo que califican de "ataques sistemáticos" al Poder Judicial.

La iniciativa ha sido presentada por la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, que en declaraciones al programa La Noche de Cuesta de esRadio ha asegurado que "un presidente que ataca a los jueces y al Estado de Derecho no es un demócrata, pero si además lo hace para encubrir la corrupción de su partido, los escándalos de su familia y los delitos del fiscal general, es un presidente cobarde".

Contra los valores europeos

La líder del PP español en el Parlamento Europeo ha añadido que "el presidente del Gobierno está destruyendo el Estado de Derecho únicamente para salvarse él". Los populares aseguran que esto atenta directamente contra los valores y los principios de la Unión Europea y que por ello han exigido a la Comisión Europea "que actúe para garantizar que las autoridades españolas respeten la independencia del poder judicial y aplique mecanismos más firmes si Sánchez insiste en atacar la independencia de los jueces en España"

.En la solicitud enviada a la Comisión Europea, el PP denuncia que Sánchez está "desobedeciendo deliberadamente" las advertencias de la Comisión sobre la necesidad de respetar la independencia judicial. De hecho, el escrito cita el último informe sobre el Estado de Derecho del Consejo de Europa que aseguraba que España está incumpliendo sus 19 medidas exigidas contra la corrupción. Además, los populares denuncian que el presidente del Gobierno "señala públicamente a los jueces" con el objetivo de desacreditar las investigaciones por corrupción que afectan a su entorno.