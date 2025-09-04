Feijóo defiende su plantón: "La presencia del fiscal es una provocación que debo denunciar"

Alberto Núñez Feijóo defiende su ausencia en la apertura del Año Judicial, que le comunicó a la Casa Real y al Tribunal Supremo el pasado 31 de julio, después de ser invitado y constatar la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que persiste en su intención de asistir. El presidente del PP asegura que, precisamente por "respeto y lealtad" al CGPJ y el Tribunal Supremo "no puedo validar con mi presencia el ataque a la Justicia del Gobierno".

Durante una visita a una escuela infantil a Guadalajara, Feijóo ha definido como "anomalía jurídica" la presencia del fiscal este viernes, y el "choque" que provoca entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Ha resaltado, además, que las propias asociaciones de jueces han reclamado que García Ortiz no acuda a la cita. "Hay desafección e incomodidad en la Judicatura" con esta situación, ha dicho.

"Presto mejor servicio a la independencia del poder judicial levantando la mano y protestando", ha defendido, después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le haya acusado de ser irrespetuoso con el rey Felipe VI por ausentarse. Algo que el líder del PP rechaza de plano, recordando que los ataques del Gobierno a la Monarquía o los jueces. "La presencia del fiscal en el inicio del Año Judicial es una provocación que tengo la obligación de denunciar", remataba, concretando que el motivo por que no asiste es este.

El líder del PP ha sustituido su presencia en este evento por un acto de apertura del curso político del PP de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso. Precisamente la persona damnificada por la Fiscalía tras la revelación de datos personales de su pareja en plena investigación por fraude fiscal. La foto de Feijóo y Ayuso este viernes adquiere, por tanto, mayor simbolismo.