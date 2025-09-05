El director del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista deja en evidencia al Gobierno: "Les falta información"

La Vuelta Ciclista ha vivido momentos de gran tensión tras las protestas registradas durante la participación del equipo israelí. Las reacciones no se han hecho esperar tanto desde la dirección del conjunto como desde asociaciones vinculadas a la defensa de la comunidad judía.

Óscar Guerrero, director del equipo de Israel en la Vuelta, ha lamentado en La Noche de Cuesta la situación vivida y ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez: "Les falta información", como respuesta a los ataques del Ejecutivo y las palabras del ministro Albares. El técnico ha reconocido que hay más protestas y más violencia", admitiendo además que "también ha habido mucha tensión".

En relación con las declaraciones de Kiko García, director de la Vuelta, quien dijo que "lo mejor es que se vayan" refiriéndose a los ciclistas israelíes, Guerrero se ha mostrado algo comprensivo: "Entiendo en parte la respuesta, porque fue un caos". Ha reconocido también que "es más complicado controlarlo que un partido de fútbol".

Por su parte, Rosa Reigía, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM, ha cargado duramente contra el director de la Vuelta en la Noche de Cuesta. Ha denunciado que "Kiko García está normalizando la violencia, pretenden que los proetarras nos tengan que decir lo que hacer cuando son colaboracionistas del terrorismo".

Reigía ha añadido que "la organización está difundiendo un mensaje de odio en Navarra y País Vasco. Este tipo es un antisemita", y ha considerado que "repugnante que, a pesar de complicarle su labor, haya dicho esas palabras".

ETA y Hamás

La representante de ACOM ha ido más allá y ha recordado la historia del antisemitismo: "Los nazis cuando decidieron exterminar judíos le llamaron solución final". También ha lanzado críticas a los políticos y periodistas. Ha calificado a Mónica García de "hipócrita", "ya que denuncian el odio, cuando ellos mismos son los que lo comenten. "Son batasunos, pasar de apoyar a la ETA a Hamás es una consecuencia lógica", ha recalcado.

Finalmente, en relación al ministro Albares, Reigía ha sostenido que "sigue la dinámica del Gobierno desde el ataque de Hamás, niños quemados, violaciones… y solo se fijan en la acción de Israel, realizando una campaña de acoso". Y ha advertido: "van a normalizar la violencia y los delitos de odio y hay que separar entre libertad de expresión y los ataques".