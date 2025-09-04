Albares quiere expulsar al equipo Israel de La Vuelta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "partidario" de la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta ciclista para enviar un "mensaje" a Israel, al igual que se hizo con Rusia, de que no se puede continuar "como si no pasara nada" con las competiciones deportivas.

En una entrevista en 'RNE', Albares ha dejado claro que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido "nada que decir en la participación". "Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello", ha respondido tras ser preguntado si él expulsaría al equipo israelí, cuya presencia en La Vuelta ha provocado protestas pro Hamas que el miércoles obligaron a adelantar la meta y que no hubiera un ganador de la etapa en Bilbao.

Albares ha justificado su postura por la necesidad de hacer ver a Israel que la relación no puede seguir con normalidad "como si nada ocurriera".

Así pues, con ello se enviaría un "mensaje" como se hizo con Rusia después de la invasión de Ucrania de que no pueden continuar en las "competiciones deportivas como si nada pasara". "Yo soy partidario de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta guerra", ha agregado.

Respecto a las protestas, Albares ha reconocido que no le han sorprendido, como tampoco lo hizo el número de españoles que se han sumado a la flotilla que partió de Barcelona y que pretende llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la Franja, porque la española es "una sociedad enormemente solidaria y que se pone del lado del civil que está desprotegido" y de los gazatíes que están muriendo "por las bombas y el hambre".