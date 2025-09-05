Feijóo acusa a Sánchez de "fallar al Rey" y atacar a los jueces por "miedo"

El presidente del Partido Popular reivindica su decisión de dar plantón al Gobierno y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en pleno acoso a los jueces por investigar a todo el entorno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, junto a Isabel Díaz Ayuso en Arganda del Rey, ha pedido "no bajar la guardia" ante el Ejecutivo "peligroso" que "nos pone trampas por todas las esquinas" al que "sólo le mueve el miedo a la Justicia".

Después de darse un baño de masas junto a la presidenta de Madrid, en la inauguración del curso político del PP regional, Feijóo ha dado un discurso muy crítico con Sánchez, del que ha dicho que, después de su catarata de ataques a la Justicia, "está a dos telediarios de decir que hay presos políticos en España". "Sólo hay que ver el bochorno en el que está convirtiendo la apertura del curso judicial", ha recalcado, calificando de "inmeso error" critica a la Justicia precisamente esa semana.

"Me alegro de no estar presente allí", ha defendido el líder del PP, asegurando que "quien falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena Dana", quien envía a "ministros de jornada en sus viajes" o "quien le sienta al lado del fiscal procesado". "Nosotros nunca fallaremos al jefe del Estado", ha rematado, añadiendo que "quien tiene de referente a Zapatero no puede pedir al fiscal general que se vaya".

Después de describir el primer temor de Sánchez, la Justicia, ha enumerado otros dos miedos que acecharían al presidente: sus socios y el pueblo. Esto explicaría, a juicio de Feijóo, que no quiera presentar Presupuestos ni convocar elecciones, sumiendo al país en la parálisis más absoluta. "Antes de Sánchez el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco", ha asegurado, comparando al presidente con el dictador.

El primer discurso con formato de mitin que da Feijóo ha sido en un tono muy crítico, lo que avanza un curso político muy intenso con un choque permanente entre Gobierno y PP, como ha ocurrido por la apertura del Año Judicial. La tensión vivida esta semana es sólo la antesala de lo que se espera en los próximos días en el Congreso de los Diputados y la disputa política constante en un año marcado por las elecciones en Castilla y León o Andalucía, a falta de saber si habrá también generales.